В Новосибирске прошли одиночные пикеты против "московского дела"

Две жительницы Новосибирска вышли 19 сентября к зданию мэрии на одиночные пикеты в поддержку всех задержанных участников протестов в Москве. Они требуют освободить политических заключённых и закрыть "московское дело".
По словам участниц пикетов, они вышли независимо друг от друга, не сговариваясь, потому что "невозможно сидеть дома". "Смотреть на то, что происходит, невыносимо. Не знаю, до какой точки должно дойти общество, чтобы перестать закрывать на это глаза", - сказала корреспонденту Сибирь.Реалии одна из пикетчиц Александра Попова. По её словам, сначала она хотела поддержать Павла Устинова, но потом решила, что нужно поддерживать всех. "За Устинова заступится актерское сообщество, а кто заступится за того молдаванина, у которого двое детей и жена? Кто заступится за прораба, за программиста, студентов? Нужно требовать освобождения всех и сейчас!", - заявила активистка.
На одном из плакатов написано: "Свободу участникам московского дела", на втором – "Путин, сколько еще невиновных людей ты посадишь, чтобы прикрыть свой зад?".
Полицейские проверили документы у участниц пикетов документы. По словам Александры Поповой, сержант по рации сверял, нет ли у неё каких-либо штрафов и не находится ли она в розыске.
- Российские общественные деятели, политики, актёры, врачи, учителя, священники Русской православной церкви, представители книжного бизнеса, работники IT-сферы публикуют открытые письма с требованием прекратить "московское дело".
- В июле в Москве начались массовые протесты против недопуска оппозиции до выборов в Мосгордуму. Акции продолжались почти два месяца. За это время полиция задержала свыше 3 тысяч человек.
- По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. СМИ называют это "московским делом".
- По "московскому делу" были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры.
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