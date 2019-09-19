Шапошников из "Единой России" стал председателем Мосгордумы

Представитель "Единой России" Алексей Шапошников на первом заседании Московской городской думы нового, седьмого созыва, избран её председателем. Он был председателем Мосгордумы и в прошлом созыве.

Шапошников, как и другие члены "Единой России", баллотировался на выборах как самовыдвиженец. В своём округе он в упорной борьбе опередил коммуниста Александра Ефимова.

Кандидатуру Шапошникова поддержали 28 из 45 депутатов. Как сообщила депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Дарья Беседина, в его поддержку высказались трое депутатов из списка так называемого "умного голосования": Николай Губенко от КПРФ, Александр Соловьёв и Магомет Яндиев от "Справедливой России".

Кандидатура Елены Шуваловой от КПРФ набрала 11 голосов. Несколько депутатов, в том числе 4 члена фракции "Яблоко", голосовали против всех.

Ранее ряд депутатов от оппозиционных партий предложили принять заявление с требованием освобождения арестованных и осуждённых по так называемому "московскому делу". Пока неясно, рассмотрит ли Мосгордума проект такого заявления.