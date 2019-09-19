Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Шапошников из "Единой России" стал председателем Мосгордумы

Здание Мосгордумы

Смотреть комментарии

Представитель "Единой России" Алексей Шапошников на первом заседании Московской городской думы нового, седьмого созыва, избран её председателем. Он был председателем Мосгордумы и в прошлом созыве.

Шапошников, как и другие члены "Единой России", баллотировался на выборах как самовыдвиженец. В своём округе он в упорной борьбе опередил коммуниста Александра Ефимова.

Кандидатуру Шапошникова поддержали 28 из 45 депутатов. Как сообщила депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Дарья Беседина, в его поддержку высказались трое депутатов из списка так называемого "умного голосования": Николай Губенко от КПРФ, Александр Соловьёв и Магомет Яндиев от "Справедливой России".

Кандидатура Елены Шуваловой от КПРФ набрала 11 голосов. Несколько депутатов, в том числе 4 члена фракции "Яблоко", голосовали против всех.

Ранее ряд депутатов от оппозиционных партий предложили принять заявление с требованием освобождения арестованных и осуждённых по так называемому "московскому делу". Пока неясно, рассмотрит ли Мосгордума проект такого заявления.

  • Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. В городской парламент были избраны 25 самовыдвиженцев, поддержанных городскими властями (главным образом члены "Единой России"), 13 представителей КПРФ, 3 - СР и 4 - "Яблока".
  • К выборам не было допущено большое число оппозиционных кандидатов. Их недопуск вызвал массовые акции протеста в Москве, итогом которых стало так называемое "московское дело", по которому несколько человек были осуждены по обвинению в нападении на полицейских.
  • Оппозиционер Алексей Навальный призвал избирателей к так называемому "умному голосованию" - поддержке наиболее сильных, по его мнению, оппонентов кандидатов "Единой России". В Мосгордуму были избраны 20 из 45 кандидатов из списка "умного голосования". При этом Навальный подчёркивал, что речь не идёт о поддержке политических взглядов этих кандидатов, большинство из которых представляют КПРФ.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG