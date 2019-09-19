Шапошников из "Единой России" стал председателем Мосгордумы

Представитель "Единой России" Алексей Шапошников на первом заседании Московской городской думы нового, седьмого созыва, избран её председателем. Он был председателем Мосгордумы и в прошлом созыве.
Шапошников, как и другие члены "Единой России", баллотировался на выборах как самовыдвиженец. В своём округе он в упорной борьбе опередил коммуниста Александра Ефимова.
Кандидатуру Шапошникова поддержали 28 из 45 депутатов. Как сообщила депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Дарья Беседина, в его поддержку высказались трое депутатов из списка так называемого "умного голосования": Николай Губенко от КПРФ, Александр Соловьёв и Магомет Яндиев от "Справедливой России".
Кандидатура Елены Шуваловой от КПРФ набрала 11 голосов. Несколько депутатов, в том числе 4 члена фракции "Яблоко", голосовали против всех.
Ранее ряд депутатов от оппозиционных партий предложили принять заявление с требованием освобождения арестованных и осуждённых по так называемому "московскому делу". Пока неясно, рассмотрит ли Мосгордума проект такого заявления.
- Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. В городской парламент были избраны 25 самовыдвиженцев, поддержанных городскими властями (главным образом члены "Единой России"), 13 представителей КПРФ, 3 - СР и 4 - "Яблока".
- К выборам не было допущено большое число оппозиционных кандидатов. Их недопуск вызвал массовые акции протеста в Москве, итогом которых стало так называемое "московское дело", по которому несколько человек были осуждены по обвинению в нападении на полицейских.
- Оппозиционер Алексей Навальный призвал избирателей к так называемому "умному голосованию" - поддержке наиболее сильных, по его мнению, оппонентов кандидатов "Единой России". В Мосгордуму были избраны 20 из 45 кандидатов из списка "умного голосования". При этом Навальный подчёркивал, что речь не идёт о поддержке политических взглядов этих кандидатов, большинство из которых представляют КПРФ.
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