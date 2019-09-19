Бывший начальник отдела "Матросской тишины" осуждён на 12 лет

Суд в Москве приговорил бывшего начальника оперативного отдела следственного изолятора "Матросская тишина" Михаила Захарова к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве миллионной взятки у арестанта. Об этом сообщает агентство "Москва".

По версии следствия, Захаров создал преступную группу, в которую вошли трое его подчиненных и бывший сотрудник СИЗО. Жертвами злоумышленников стали несколько арестованных предпринимателей, у которых охранники вымогали миллионные суммы, угрожая невыносимыми условиями содержания. По данным следствия, им помогал криминальный авторитет Елдар Векуа, запугивавший несговорчивых заключённых расправой в случае невыполнения требований охраны.

Таким образом, они вымогали 11 с половиной миллионов рублей у содержавшегося в СИЗО "Матросская тишина" предпринимателя, который обвинялся в причастности к мошенничеству при строительстве аэропорта в Казани. Сотрудники изолятора организовывали встречи Векуа с предпринимателем. Отец потерпевшего успел перечислить один миллион рублей на банковскую карту знакомой Векуа, врачу-рентгенологу Фатиме Найфоновой.

Сообщники Захарова,надзиратели СИЗО Павел Петран, Валентин Базаев и Антон Девятаев, а также бывший сотрудник "Матросской тишины" Анатолий Осмачко получилиот восьми до девяти лет лишения свободы. Фатиму Найфонову суд приговорил к 4 годам и семи месяцам колонии общего режима. Самое большое наказание - 14 лет заключения получил "криминальный авторитет" Елдар Векуа.