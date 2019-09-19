Бывшую главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии

Суд в Коми 19 сентября приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего председателя избирательной комиссии республики Елену Шабаршину, признав её виновной в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент Север.Реалии.

Шабаршина также должна выплатить штраф в полтора миллиона рублей. Ей запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Суд постановил изъять взятку в 1 миллион 560 тысяч рублей в пользу государства.

Шабаршину арестовали в зале суда. Ей зачли один день пребывания под стражей за полтора и учли две недели принудительного нахождения в психиатрическом стационаре после попытки самоубийства.

Защита бывшей чиновницы сообщила, что обжалует приговор.

Дело против Елены Шабаршиной возбудили в июне 2016 года. Ее обвинили в получении взяток на общую сумму почти в 7 миллионов рублей за передачу важной информации о выборах чиновникам из администрации главы Коми. Шабаршина написала явку с повинной, но позже отказалась от нее. Защита указывала, что первые показания Шабаршиной были самооговором, данным под давлением и в тяжелом психологическом состоянии. Суд счел, что эти доводы не нашли подтверждения.

В июле 2016 года Шабаршина не явилась на заседание суда по своему делу. Она попала в больницу после попытки самоубийства. Суд провел три психолого-психиатрических экспертизы, каждая из которой признала Шабаршину вменяемой.

Обвинения против бывшего руководителя избирательной комиссии Коми строились на показаниях бывшего вице-премьера республики Константина Ромаданова, осужденного по "делу Гайзера" . Он описал схему передачи денег чиновникам в своей явке с повинной. Передачу денег подтвердил экс-глава Коми Владимир Торлопов в феврале 2018 года.

В ходе прений в суде защита заявила об отсутствии отчетности, подтверждающей, что Шабаршина получала деньги от администрации главы Коми. Обвинение ранее утверждало, что бывшая чиновница получала взятки в конвертах.