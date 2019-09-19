На канале рэпера Oxxxymiron (Мирона Фёдорова) в четверг проходит трансляция литературных чтений "Сядь за текст". Участники перформанса зачитывают отрывки из произведений авторов русской и мировой классической литературы, после чего эти отрывки квалифицируются по статьям Уголовного и Административного кодексов Российской Федерации, а их авторам "назначаются" различные наказания.

Среди авторов - Вольтер, Александр Герцен, Виссарион Белинский, Иван Аксаков, Владимир Маяковский, Александр Пушкин. Так, стихотворение Пушкина "К Чаадаеву" было квалифицировано по статье о пропаганде экстремизма и оценено в 4 года лишения свободы, а отрывок из 10 главы "Евгения Онегина" про "плешивого щёголя" признан нарушением статьи об оскорблении власти.

Оксимирон призывает к освобождению заключённых по "московскому делу", он участвовал в митинге протеста в Москве 10 августа.