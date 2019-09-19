Премьер-министра Канады обвинили в расизме из-за фото 2001 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся критике и обвинениям в расизме после того, как были опубликованы его фотографии 18-летней давности, на которых он изображен с лицом, намазанным коричневым кремом. Это так называемый brownface ("коричневое лицо") – практика, которая считается расистской.

Фото, сделанные в 2001 году, обнаружил и опубликовал американский журнал Time. На них Трюдо запечатлен во время тематической вечеринки "Арабские ночи" в частной школе, где он тогда работал учителем. Его лицо покрыто темным гримом, а на голове – тюрбан. По словам Трюдо, он изображал на вечеринке Аладдина. Позднее появились и другие фото такого рода:

Сам Трюдо заявил, что сожалеет о своем поступке. "Я не должен был этого делать. Мне следовало бы знать это. Тогда я не думал, что это расистский поступок, но теперь я знаю, что это так, и очень об этом сожалею", – заявил премьер-министр.

Канадская и зарубежная пресса отмечают, что инцидент может создать для Трюдо определенные проблемы перед парламентскими выборами в Канаде, намеченными на 21 октября. По данным последних опросов, Либеральную партию Джастина Трюдо и ее основного соперника, консерваторов, поддерживает примерно равное количество избирателей – по 35%.

Национальный совет канадских мусульман выразил сожаление в связи с поведением Трюдо в прошлом, но поблагодарил его за нынешние извинения:

"Черное лицо" (blackface) или "коричневое лицо" (brownface) – изображение человеком белой расы персонажа с черным или смуглым цветом кожи. Практика, которая в XIX – XX веках использовалась в развлекательных целях – в театральных представлениях, эстрадных шоу, на вечеринках, на заре эпохи кино даже в кинофильмах, – на первый взгляд кажется безобидной. Однако она нередко сопровождалась издевательствами, расистскими выпадами или злым пародированием представителей африканских и азиатских народов, афроамериканцев и т.д.