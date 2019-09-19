Актриса Пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова выступила в поддержку своего коллеги Павла Устинова, осужденного на три с половиной дела за вывихнутое плечо росгвардейца. Это случилось в среду после премьерного показа спектакля "Дом Бернарды Альбы" по пьесе Лорки. На следующий день художественный руководитель театра Борис Мильграм пригрозил её уволить, утверждает она. Он рассказал Радио Свобода, что речь не идёт о политической цензуре.

Выступление Егоровой произошло вечером в среду после премьеры двухчасового спектакля Дианы Добревой. Актеры вышли на поклон. В этот момент исполнявшая роль Ангустиас, дочери Бернарды, молодая актриса Дарья Егорова вышла вперед на сцену и сделала жест звукорежиссеру, чтобы он включил ей микрофон. После этого она сказала:

"Я хочу сказать о том, что наш коллега, актер Павел Устинов был осуждён на три с половиной года колонии. И я бы хотела попросить о помощи у всех, кто есть в зале, кто готов помочь. Я думаю, что мы все должны как-то сплотиться и помочь ему и всем фигурантам "московского дела". Свободу Павлу Устинову!"

За кулисами постановщик спектакля, главный режиссер софийского Национального театра Диана Добрева накричала на актрису, утверждает Егорова: "Кто ты такая, что можешь все это говорить! Ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник!"

Коллеги встали на сторону режиссера. Поздно вечером они писали, что Дарья не имела никакого морального и человеческого права так делать и что она их подставила и испортила премьеру зрителю. А режиссер Диана Добрева написала, что талант объединяет, а отсутствие таланта разъединяет.

Утром следующего дня Дарью Егорову вызвал художественный руководитель театра Борис Мильграм и сообщил, что выводит ее из спектакля, после чего уволит.

"Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке, и который включил мне микрофон", — написала она на своей странице в фейсбуке.

Свой пост Дарья Егорова закончила так:

"Возможно, я действительно никто. Но я гражданин своей страны. И как гражданин я могу говорить. Если бы я заранее знала об исходе этих событий, то поступила бы точно так же. Свободу Павлу Устинову".

Художественный руководитель пермского Театра-Театра Борис Мильграм рассказал Радио Свобода, что молодая актриса подставила его и режиссера спектакля, потому что нарушила этические правила, сформулированные еще Станиславским – спектакль идет до тех пор, пока в зале находят зрители.

По его словам Дарья не имела права вторгаться с посторонней речью в чужое высказывание. Для того чтоб сделать заявление, она должна была посоветоваться с режиссером или художественным руководителем. Он также отметил, что его претензии носят не политический, а этический характер.

Сам Мильграм за несколько дней до спектакля опубликовал видеообращение в поддержку Устинова, которое выложила в инстаграме его дочь — Эва Мильграм:

"Это мой папа. У него нет социальных сетей, поэтому это видео выкладываю я, в поддержку Павла Устинова и остальных совершенно невинных осуждённых. Если вы до сих пор не знаете, что произошло — зайдите на всем известные сайты и ознакомьтесь с видео жестокого задержания и судебного процесса! Мы не должны молчать!"

Борис Мильграм рассказал корреспонденту "Свободы", что посмотрел видео с задержанием Павла Устинова и ему не понятно, почему из толпы задержали именно этого человека:

"Я пребываю в невероятном шоке! Моя тревога связана с тем, что у меня, как и многих людей, есть дети. Мы переживаем за их судьбу. В любой момент они могут оказаться на площади, где проходит митинг. Они могут говорить по телефону и в этот момент скручены, избиты, увезены и, возможно, осуждены. Я бы хотел, чтобы история с Павлом Устиновым разрешилась. Чтобы парень вышел на свободу. И чтобы нам бы обвинили, что совершена ошибка. И что впредь с нашими детьми так обращаться не будут!"

Мильграм называет выступление Егоровой провокацией с целью привлечь внимание. По его словам, она "плохая актриса", а режиссёр взяла её в спектакль для того, чтобы привлечь во второй состав.

"Никто в театре не знал, что выступить после спектакля с заявлением. А ко мне в кабинет она вошла с подготовленной речью, зная, что разговор будет жестким", - говорит он.

Он также сказал, что увольнять актрису не будет, но сделает ей строгий выговор, оставив её в спектакле. Она также останется играть в спектакле.

Егорова, тем не менее, опасается увольнения. Она рассказала Радио Свобода, что, по правилам, спектакль идёт до поклона, она сказала речь после всех поклонов и вручения цветов, "постаравшись не испортить ничей момент славы".

Что касается в обвинение ее в бесталанности, Дарья Егорова сказала, что до поклона и несколько предыдущих дней режиссер спектакля Диана Добрева говорила о том, что она хорошо играет, а на последних репетициях она слышала от неё только "браво".

"Борис Мильграм после сдачи спектакля сказал Диане, что все актрисы играют потрясающе, с чем после сдачи поздравлял меня. Мой талант и хорошая игра куда-то исчезли после моего высказывания. Хотя на банкете та же Диана говорила, что все невероятные профессионалы, и что она была счастлива с нами работать. Я это "устроила", потому что не могу молчать. Потому что я знаю, что права и ни в чем не виновата. Я хотела высказаться и сделала это. Никак не могла ожидать такой реакции. Они сами раздули из моих слов что-то невероятное, а теперь все отрицают", - сказала она.

По её словам, в четверг ей совершенно точно дали понять, что в спектакле она играть не будет. "Мне сказали, что режиссёр не хочет, чтобы я в нем играла. И что я работаю до того момента, пока [мне] не найдут мне замену".