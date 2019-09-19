Кто больше списал. Антирейтинг ректоров по версии "Диссернета"

Сообщество "Диссернет" создало антирейтинг ректоров российских вузов, проанализировав на плагиат работы 676 руководителей. Примерно каждый пятый ректор от числа проверенных имеет отношение к нарушению академической этики. Однако достаточно редко после разоблачения ректоры теряют свое рабочее место или ученую степень. Эксперты "Диссернета" рассказали о том, почему ректоры-плагиаторы – это плохо, и что нужно с этим делать.

– Главное зло, которое губит российскую науку – это нечестные ученые, которые работают в вузах и воспитывают себе подобных, – говорит эксперт "Диссернета" Лариса Мелихова. – Кого может воспитать преподаватель, у которого списанная диссертация? Корень зла – это ректор, потому что рыба гниет с головы.

В пример Мелихова приводит Высшую школу экономики, где студентов очень строго наказывают за плагиат, а некоторые преподаватели почему-то свои научные работы списали. Это мешает внедрению каких-либо стандартов и этических правил, потому что любой студент может зайти на сайт "Диссернета" и увидеть, какие из его преподавателей нечестно написали свою диссертацию. А ректор, который списал свою научную работу, вряд ли может воздействовать на преподавателей и наказывать их за списывание.

А потом мы удивляемся, что в космическом корабле дырка непонятно откуда взялась – враги просверлили



Все это влияет на качество образования специалистов. Например, ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров собрал свою докторскую диссертацию из нескольких чужих работ: 80% страниц диссертации содержат масштабные заимствования из нескольких источников.

– Ректор ведущего вуза страны, который занимается самолетами и ракетостроением, и у него такая диссертация. А потом мы удивляемся, что в космическом корабле дырка непонятно откуда взялась – враги просверлили. А Sukhoi Superjet никто не покупает, хотя вроде миллиарды потрачены на это, и люди работали. Потому что таких специалистов выпускает, в частности, Бауманка. Каких она может выпускать специалистов, если у ректора такая диссертация?

Или другой пример, ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина в своей диссертации взяла эксперимент из чужой работы, просто поменяв участников эксперимента: ткацкая фабрика стала лабораторией микроэлектроники, станки стали стендами, а рабочие операторами.

Не меньшей проблемой является то, что ректоры университетов нередко не имеют отношения к академической среде или вообще к профилю вуза.

зарплаты у ректоров чудовищные – они в десятки раз отличаются от зарплат сотрудников



– У нас ректорство обычно организовано так: человек работает где-нибудь в министерстве, какой-нибудь депутат. Он знает, что рано или поздно он перестанет быть депутатом, и готовит себе местечко. Депутаты у нас заранее запасаются какой-нибудь степенью именно на такой случай, потому что ректор должен быть хотя бы с кандидатской, а лучше с докторской. Поэтому в основном получается, что это люди не из науки, не из вузов. Посаженные наместники для того, чтобы собирать дань: зарплаты у ректоров чудовищные – они в десятки раз отличаются от зарплат сотрудников.

Больше всего недоброкачественных диссертаций сообщество выявило в сферах экономических, педагогических и юридических наук. Как говорит Мелихова, это отражает состояние этих областей в целом в России. Первые пять лидеров антирейтинга ректоров это Игорь Максимцев (СПбГЭУ), Владимир Стромов (ТГУ им. Г.Р. Державина), Ольга Пилипенко (ОрелГУ), Юлия Антохина (ГУАП), Наталья Грибкова (РГСУ).

Причем нечестно публикуются не только диссертации, но и научные статьи. По словам Ларисы Мелиховой, последнее время стало модно публиковать статьи через специальные организации. Университету, чтобы получить финансирование, нужно иметь публикации в престижных журналах. Существуют организации, которые закупают статьи и передают в "прикормленный журнал", который их печатает. Так, сотрудник РГСУ Илья Медведев был награжден в 2018 году университетской премией за публикацию приблизительно 150 статей. Однажды он опубликовал 42 статьи в одном номере журнала. Как отмечает "Диссернет", публикация происходила практически исключительно в "хищных" журналах, то есть журналах, в которых не соблюдаются должные практики рецензирования.

Через одну из таких фабрик предположительно публиковались статьи недавно избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Эти публикации делали халтурщики: они просто взяли какую-то диссертацию по экономике казачества и разобрали ее на пять статей



– Для докторской диссертации ему нужно было иметь пять публикаций научных статей, – говорит Мелихова. – Эти публикации делали халтурщики: они просто взяли какую-то диссертацию по экономике казачества и разобрали ее на пять статей. Интересно в данном случае другое – все эти публикации отправлялись не с адреса Беглова, а с почты, через которую отправлялись еще сотни других статей. Оказалось, что это почта кафедры профессора Стерликова. Он тогда работал в РГГУ, и у него была фабрика липовых диссертаций. Мы предполагаем, что это не случайно.

У "Диссернета" есть примеры успешного лишения ректоров ученых степеней или увольнения с должности. Однако также есть случаи, когда государственная система научной аттестации активно сопротивлялась и защищала ректоров: например, при рассмотрении Президиумом ВАК заявлений о лишении ученых степеней Бориса Елисеева (МГТУ ГА), Юлии Антохиной (ГУАП), Константина Прокофьева (КГУ).

Елисеев все-таки был лишен ученой степени доктора технических наук. Но как пишет "Диссернет", у профессора Елисеева осталась "запасная" ученая степень – доктора юридических наук. Несмотря на вступивший в силу приказ о лишении степени, Елисеев продолжает возглавлять МГТУ ГА, а МГТУ ГА продолжает готовить специалистов, в частности, для эксплуатации Sukhoi Superjet 100.

Судя по тем ошибкам, что были в формулах, он не понимает формул



– Есть отдельная категория людей – это ректоры, которых уже лишили ученой степени, но еще не отобрали из-под них ректорский стул, – говорит эксперт "Диссернета" Андрей Заякин. – Ректор Елисеев относится к этой категории. Человек признан Министерством образования науки плагиатором и продолжает оставаться на посту. Он не имеет абсолютно никакого отношения к авиации. Бывает так, что человек был энтузиастом, выучился летать, хотя у него основное образование было другое. Елисеев был просто грустный советский чиновник. Но в итоге он как-то дожил до докторской диссертации по юриспруденции и с ней возглавил университет. О чем у него была диссертация доктора технических наук? Об управлении вузом. Из чего она состояла? Из грубой перелицовки книг по общей теории управления, где просто вместо "управление системой" ставилось "управление вузом". Судя по тем ошибкам, что были в формулах, он не понимает формул. Человек не умеет работать ни с матрицами, ни с векторами.

Другой ректор Константин Прокофьев написал диссертацию под названием "Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании". По данным "Диссернета", работа была собрана из двух чужих работ. А чтобы оправдаться Прокофьев предъявил свою книгу, якобы выпущенную в 2010 году. Однако в РГБ эта книга поступила только в 2018 году. В книге цитировалось несколько полных абзацев из решения Конституционного Суда РФ, которое было вынесено через три года после выпуска книги. А также была ссылка на федеральный закон, который был принят через два года после выпуска книги. Как пишет "Диссернет", ВАК при Минобранауки прикладывал большие усилия, чтобы спасти Прокофьева от лишения ученой степени, этот процесс все еще не закончен.

Проблема со списанными научными работами существует не только в России, однако заметна разница в реакции на эти ошибки.

– Например, в Германии есть 160 кейсов плагиата, – говорит Андрей Заякин. – Безобразие есть, но они на него реагируют адекватно. Система допускает ошибки, реакция системы на ошибки правильная. Университеты сами бегут все это расследовать, а сами диссертанты вперед расследователей бегут сдавать свои корочки ученой степени. Бедная министр образования Шаван так и осталась вообще без всякого образования, потому что она перешла из университета в аспирантуру, не получив диплом об университетском образовании. И сейчас она вообще имеет просто аттестат средней школы.

Экспеты "Диссернета" надеются, то в Минобрнауки ознакомятся с их докладом и прислушаются к рекомендациям. Проект предлагает очистить систему образовательных и научных учреждений от дискредитировавших себя руководителей. Для этого нужно создать комиссию из числа авторитетных ученых, которые независимы от ведомства или университетов. В случае подтверждения, что диссертация ректора государственного вуза является недоброкачественной, учредителю этого вуза рекомендуется без промедления освободить такого ректора от занимаемой должности.