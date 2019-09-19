Россия обвинила Украину в срыве переговоров. Что произошло в Минске

Российские официальные лица обвинили Украину в срыве переговоров о саммите в "нормандском формате" – или по крайней мере в создании препятствий для него. Поводом для этого стала позиция украинской делегации на заседании Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе, которое прошло накануне в Минске.

Одним из первых обвинения в адрес Украины высказал приближённый к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков – ещё днём в среду он написал в телеграме: "Украина срывает саммит нормандской четвёрки". Вечером в среду эти же обвинения повторил российский представитель в контактной группе Борис Грызлов. Он заявил, что украинские представители отказались утвердить так называемую "формулу Штайнмайера", согласие с которой в Москве называют условием проведения саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции. О том же в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом сказал Сергей Лавров. Наконец, в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что "украинская сторона поменяла свою позицию", и что он не знает, "насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции".

Украинская сторона, в свою очередь, обвинила Россию в отказе согласовать график отвода войск на двух участках линии соприкосновения в Донбассе. Об этом отводе договорились ещё три года назад.

Отсутствие договорённостей фактически означает срыв планов провести встречу лидеров четырёх стран в ближайшее время.

Что такое "формула Штайнмайера"

Речь идёт о закреплении последовательности действий при реализации Минских соглашений об урегулировании в Донбассе, а именно – о том, как связаны между собой проведение местных выборов в контролируемых ныне сепаратистами районах и принятие Украиной закона об особом статусе этих районов. Бывший министр иностранных дел, ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер несколько лет назад предложил временно ввести в действие закон об особом статусе в день местных выборов, а окончательно утвердить особый статус Донбасса после того, как ОБСЕ признает выборы свободными и демократичными. Текст, который, как утверждает российская сторона, предполагалось согласовать в Минске, публикует в четверг газета "Коммерсантъ".

Позиция России

Российские представители заявляют, что Украина в последний момент отказалась подписывать согласие с "формулой Штайнмайера", несмотря на то, что ранее давала на неё согласие. Утверждается, что украинские представители начали увязывать вопрос о "формуле Штайнмайера" с вопросами безопасности, в частности разоружением сепаратистов и передачей границы под контроль Украины. Российские представители утверждают, что эти вопросы не имеют к самой формуле никакого отношения, а выборы в Донбассе можно провести и при нынешнем статус-кво.

Позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил накануне, что ещё 2 сентября дал принципиальное согласие на "формулу Штайнмайера" (очевидно, этот факт и дал повод России обвинять Украину в изменении позиции). При этом он подчеркнул, что проведение выборов в Донбассе (а следовательно, и введение в действие "формулы Штайнмайера") возможно только в случае реализации ряда мер в сфере безопасности. О том же говорил и глава украинской делегации в Минске Леонид Кучма. Его представитель Дарья Олифер назвала конкретные шаги: это, в частности, полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники (Россия отрицает наличие её войск на Украине. – РС), разведение сил по всей территории соприкосновения и, наконец, установление контроля Украины над всей протяжённостью границы с Россией в Донбассе.

Позиция украинской оппозиции

Лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что никакой формулы Штайнмайера в том виде, в котором она обсуждается сейчас, не существует, и критикует украинские власти за её обсуждение. По его мнению, необходимо вести переговоры с Россией более жёстко. Оппоненты Порошенко, однако, обвиняют его в том, что он сам же и согласовал эту формулу ещё в 2016 году.

Что будет дальше

Следующая встреча Трёхсторонней группы в Минске пройдёт 1 октября, однако пока неясно, будут ли на ней достигнуты какие-то договорённости. В Донбассе на данный момент официально действует перемирие. Несмотря на это, каждый день сообщается о перестрелках, нередко с жертвами.