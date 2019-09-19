В Москве задержан глава департамента по охране культурного наследия

В Москве задержан руководитель департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Павел Мосолов.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте чиновника. По её словам, Мосолова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей дела она не привела.

В свою очередь, адвокат чиновника Сергей Скрёхин рассказал, что его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге в Архангельской области. Адвокат, при этом, отметил, что свою вину Мосолов не признаёт.

Ранее по этому же делу были задержаны ещё три человека, среди них – глава центра культурного наследия компании "Роскапстрой" Владимир Цветнов и гендиректор компании "СмартФинанс" Татьяна Магдеева. Цветнова суд уже арестовал на два месяца.

В феврале на сайте федерального автономного учреждения "Роскапстрой", которое входит в структуру Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, сообщалось, что компания получила лицензию от Минкульта "на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры народов Российской Федерации".

В соответствии с документом, "Роскапстрой" получил право на разработку проектной документации, ремонт и приспособление объектов культурного наследия. В частности, компания взялась за выполнение "проектно-изыскательских работ" на территории Новодевичьего монастыря в Москве.