Суд ликвидировал ТСЖ, сдавшее подвал штабу Навального в Москве

В Москве по решению суда ликвидировано товарищество собственников жилья одного из домов на Рождественском бульваре, где располагается московский штаб сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в фейсбуке председатель ТСЖ Михаил Шульман.

Решение суда пока не вступило в силу. Как пишет Шульман, 20 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию. Если решение о ликвидации товарищества будет подтверждено, штабу Навального, по всей вероятности, придётся покинуть помещение, поскольку договор аренды станет ничтожным, пишет Шульман.

По словам директора товарищества, решение о ликвидации было принято в июне, причём ответчика даже не уведомили о дате заседания. В решении суда, однако, говорится, что ответчик был о ней извещён, но не явился. Формальным основанием для ликвидации стало то, что, по мнению Мосжилинспекции, в товариществе состоит менее половины собственников недвижимости в доме. Шульман утверждает, что это не так.

Директор ТСЖ не исключает, что решение суда связано с тем, что товарищество сдало помещение в доме под штаб Навального, пишут "Открытые медиа". При этом, по словам Шульмана, власти Москвы требовали закрыть ТСЖ ещё несколько лет назад, когда штаба Навального в доме не было.