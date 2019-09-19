Нетаньяху и Ганц не могут договориться о создании правительства в Израиле

Премьер-министр Израиля и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху призвал своего основного соперника и сопредседателя блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца договориться о создании правительства народного единства. По словам Нетаньяху, общество ждёт от двух лидеров ответственности. Премьер также отметил, что выступает против новых выборов в парламент (Кнессет).

В свою очередь Ганц во время выступления на заседании парламентской фракции заявил, что намерен сформировать правительство самостоятельно. Нетаньяху в ответ сказал, что разочарован таким решением.



По закону, решение о том, кто будет формировать правительство принимает президент Израиля после консультаций с парламентскими фракциями. Глава государства Реувен Ривлин намерен начать консультации 22 сентября.

Выборы в израильский Кнессет состоялись 17 сентября. По предварительным данным, партия "Ликуд" получила 31 место в парламенте, "Кахоль-Лаван" – 33. Всего в Кнессете 120 мест. Это означает, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать парламентское большинство без создания коалиции с другими партиями.

Накануне главы правых и религиозных партий образовали так называемый технический блок, объединившись для формирования коалиции. Представители партий намерены поддержать кандидатуру Нетаньяху для создания правительства. Сам Нетаньяху тогда заявил, что необходимо "любой ценой не допустить Ганца к формированию правительства".

Ранее представители партии "Кахоль-Лаван" заявили о готовности создать правительство народного единства в том числе и с "Ликудом", но без участия Нетаньяху.