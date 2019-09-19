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Лицом к событию

Шаманы, Песковы, нардепы МосДумы...

Елизавета Пескова на балу дебютанток 23 октября 2015

Калейдоскоп протестных лиц: кого и почему обуяло бунтарство? Обсуждают политик Николай Рыбаков и политолог Глеб Павловский

Дочь пресс-секретаря президента ни с того ни с сего выступает с конспирологической версией: почему силовики проявляют аномальную жестокость. Шамана, который хотел добраться до Москвы пешком к 2021 году, арестовывают из страха, что он выполнит угрозу "изгнать Демона". Избранные депутаты Мосгордумы приступили к работе и требуют прекращения репрессий. О политическом калейдоскопе последних дней - политик Николай Рыбаков (партия "Яблоко") и политолог Глеб Павловский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните нам в прямой эфир с ответом вопросом: власть отступит перед такими настроениями или ужесточит давление на оппозицию? Номер - 8-800-200-22-12

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