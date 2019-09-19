Шаманы, Песковы, нардепы МосДумы...

Дочь пресс-секретаря президента ни с того ни с сего выступает с конспирологической версией: почему силовики проявляют аномальную жестокость. Шамана, который хотел добраться до Москвы пешком к 2021 году, арестовывают из страха, что он выполнит угрозу "изгнать Демона". Избранные депутаты Мосгордумы приступили к работе и требуют прекращения репрессий. О политическом калейдоскопе последних дней - политик Николай Рыбаков (партия "Яблоко") и политолог Глеб Павловский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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