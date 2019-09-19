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Сторонники задержанного шамана Габышева продолжат его маршрут

Александр Габышев

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Спутники якутского шамана Александра Габышева решили продолжить намеченный им маршрут. Несколько месяцев назад Габышев заявил, что отправится пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля".

Шаман прошёл по территории Забайкальского края и Бурятии. Там 19 сентября его задержали полицейские. Республиканское МВД заявило, что Габышева отправят в Якутск.

Сторонники шамана, присоединившиеся к нему в пути, перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область. 20 сентября они планируют продолжить путь Габышева, рассказал корреспонденту Сибирь.Реалии один из членов отряда.

В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация об исчезновении Габышева. Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Лишь днем в полиции подтвердили задержание.

Габышев начал свой путь из Якутска в Москву четыре месяца назад. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали больше миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

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