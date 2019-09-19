Москва и Киев обсудили транзит газа через Украину

Москва и Киев при посредничестве Евросоюза провели в Брюсселе переговоры о транзите газа через Украину. От России во встрече участвовали министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Украину представляли министр энергетики Алексей Оржель и руководитель компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Встреча продлилась 40 минут. Обе стороны назвали переговоры конструктивными. Однако объемы прокачки нефти через Украину не обсуждались. Стороны обсудили юридические вопросы договорились продолжить переговоры через месяц.

Срок действующего контракта между странами истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия ранее предлагала Москве и Киеву заключить новый договор сроком на 10 лет.

Новак подчеркнул, что Москва готова бронировать мощности для транспорта газа через Украину и работать по новому европейскому законодательству, по которому с начала года планирует работать Киев. Согласно закону, "Нафтогаз" должен будет представлять свои транзитные мощности даже в случае отсутствия контракта. Россия, по словам Новака, предложила продлить соглашение по транзиту газа на короткий срок, если Украина не успеет внедрить европейские нормы к началу 2020 года.

Оржель подчеркнул, что риск неподписания нового договора сохраняется, однако представители Украины надеются подписать соглашение. Российская сторона уверена в продолжении поставок газа через Украину в Европу в 2020 году, заметил Новак.