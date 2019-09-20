Российский космонавт не утверждён в должности из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса не согласовала кандидатуру Героя России Юрия Маленченко на должность первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. Причиной такого решения стало американское гражданство его жены Екатерины. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

57-летний Маленченко был зачислен в отряд космонавтов в 1987 году, а свой первый полёт совершил в 1994. Он был в составе шести космических экспедиций, в том числе летал к Международной космической станции на шаттле "Атлантис". В 2003 году он женился в космосе, участвуя в церемонии с борта МКС.

Его жена позднее получила американское гражданство. Один из источников РИА "Новостей" объяснил агентству, что должность, на которую должны были утвердить Маленченко, подразумевает доступ к конфиденциальной информации.

Тем не менее Маленченко фактически исполняет должностные обязанности, в которых его не утвердили, отмечает агентство.