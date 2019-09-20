В Красноярске начальника колонии отстранили от работы за стриптиз на корпоративе

В Красноярске временно исполняющего обязанности начальника колонии Александра Трефилова отстранили от работы за стриптиз на корпоративе по случаю Дня лесника. Во время праздника в колонии-поселении №14 её сотрудники решили станцевать эротический танец. Видео, на котором человек в форме, похожей на обмундирование ФСИН, и четыре девушки, раздевается под музыку до нижнего белья опубликовал телеграм-канал "Красноярск №1".

В региональном управлении ФСИН изданию "Проспект Мира" заявили, что мероприятие прошло не в колонии, а в клубе поселка Тамтачет. Однако сейчас в колонии идет служебная проверка и её начальник на это время отстранен.

Анонимный источник Life утверждает, что на корпоративе был весь персонал колонии, но стриптиз начался после ухода с мероприятия Трефилова. До его ухода сотрудники участвовали в культурной программе и ужинали. Собеседник предполагает, что эротический танец мог быть конкурсом.