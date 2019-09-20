Хакер заявил, что к взломам его принуждал сотрудник "Касперского"

Хакер Дмитрий Попелыш, который пятый год находится в московском СИЗО по обвинению в хищении средств со счетов российских банков, утверждает, что его дело было сфабриковано, а к взломам компьютерных систем его принуждал бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, осуждённый за госизмену.

Как сообщает РБК, Попелыш направил жалобу на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сам он сообщил на заседании суда 5 сентября. Известно об этом стало только в пятницу.

Попелыш утверждает, что Стоянов пытался заставить его "путем шантажа и угроз" "под его руководством совершать хищения со счетов", однако хакер, по его словам, отказался это делать, и его арест в мае 2015 года стал местью со стороны Стоянова.

Сотрудник "Лаборатории Касперского" участвовал в расследовании первого уголовного дела против Попелыша, по которому он был осуждён в 2012 году, и, по словам хакера, шантажировал его этим. В протоколе о явке с повинной, составленном ещё в 2015 году, Попелыш также говорит, что его заставлял на себя работать некий эксперт из "Лаборатории Касперского", но там не названо его имя.

Руслан Стоянов вместе с сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым в декабре 2016 года был арестован по подозрению в государственной измене в пользу США и в феврале 2019 года признан частично виновным. Через адвоката он передал РБК, что убеждён в том, что Дмитрий Попелыш нарушал закон, а обвинения с его стороны в адрес Стоянова "безосновательны".

Дмитрий Попелыш и его брат были задержаны в мае 2015 года в Петербурге и обвинены по ряду статей Уголовного кодекса. В июне 2018 года братья были приговорены к 8 годам лишения свободы, в марте 2019 года Мосгорсуд, однако, отменил приговор. В ожидании нового рассмотрения дела Попелыши по-прежнему находятся в СИЗО.