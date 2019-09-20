В Брянске убиты двое сотрудников спецсвязи

На железнодорожном вокзале в Брянске убиты двое сотрудников Главного центра специальной связи. Они были застрелены в голову на дежурстве в закрытом помещении. Об этом сообщают местный телеканал "Городской" и агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

Инцидент произошёл ночью 20 сентября на главном вокзале города. Убитые сотрудники спецслужбы дежурили в закрытом помещении. По установленному регламенту, они должны связываться с работниками вокзала каждые три часа.

Когда очередного звонка не поступило, дежурный отправился проверить помещение. Комната была закрыта, но на окне возле входа он обнаружил следы крови, передаёт "Городской".

Основная версия случившегося – ограбление, сообщает СКР. По информации издания БрянскToday, из помещения, где находились убитые, похищены более 10 миллионов рублей наличными. По данным "Городского", на выезде из города дежурят вооружённые полицейские в бронежилетах и касках. Они проверяют выезжающие из Брянска автомобили.