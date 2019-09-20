По миру проходят забастовки в защиту климата

В 160 странах мира в пятницу, 20 сентября, проходят забастовки в защиту климата. К протестам призвали активисты более 200 общественных организаций.

В Нью-Йорке ожидают одну из самых массовых демонстраций. В этот день школьникам разрешили пропустить занятия, чтобы участвовать в протестах. К акции должна присоединиться организатор массового движения за климат шведская школьница Грета Тунберг.

В Германии прошла демонстрация у Франкфуртского автосалона. Участники мероприятия призвали к отказу от личного транспорта в пользу общественного. Более 500 акций и демонстраций запланировано в Берлине. Власти ФРГ в пятницу должны рассмотреть пакет мер по защите климата.



В Лондоне прошла похоронная процессия, приуроченная к Неделе моды. Экоактвиств требуют её отменить, утверждая, что текстильная промышленность – один из лидеров по загрязнению окружающей среды.

Акции против изменений климата начались в августе 2018 года. Тогда в одну из пятниц Грета Тунберг провела одиночную школьную забастовку за климат возле здания парламента Швеции. К Нутберг присоединились другие школьники и студенты, а сама акция получила название "Пятницы ради будущего". Школьные протесты переросли в одноимённое международное молодёжное движение.