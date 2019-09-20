Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

По миру проходят забастовки в защиту климата

Акция в защиту климата в Австралии, Сидней, 20 сентября 2019 года

Смотреть комментарии

В 160 странах мира в пятницу, 20 сентября, проходят забастовки в защиту климата. К протестам призвали активисты более 200 общественных организаций.

В Нью-Йорке ожидают одну из самых массовых демонстраций. В этот день школьникам разрешили пропустить занятия, чтобы участвовать в протестах. К акции должна присоединиться организатор массового движения за климат шведская школьница Грета Тунберг.

В Германии прошла демонстрация у Франкфуртского автосалона. Участники мероприятия призвали к отказу от личного транспорта в пользу общественного. Более 500 акций и демонстраций запланировано в Берлине. Власти ФРГ в пятницу должны рассмотреть пакет мер по защите климата.

Акция за климат в Лондоне
Акция за климат в Лондоне


В Лондоне прошла похоронная процессия, приуроченная к Неделе моды. Экоактвиств требуют её отменить, утверждая, что текстильная промышленность – один из лидеров по загрязнению окружающей среды.

Акции против изменений климата начались в августе 2018 года. Тогда в одну из пятниц Грета Тунберг провела одиночную школьную забастовку за климат возле здания парламента Швеции. К Нутберг присоединились другие школьники и студенты, а сама акция получила название "Пятницы ради будущего". Школьные протесты переросли в одноимённое международное молодёжное движение.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG