Парламент Узбекистана запретил звать на свадьбы больше 200 гостей

Депутаты двух палат парламента Узбекистана на совместном заседании утвердили правила проведения семейных мероприятий, передаёт Узбекская служба Радио Свобода.

С 1 января жителям страны будет запрещено приглашать на свадьбы более 200 гостей, а на угощение пловом – более 250. В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове – до 300. Мероприятия, связанные с похоронами, смогут длиться не более трёх дней.

Все остальные семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться в один день, с шести до 11 утра.

Во время и после торжества будут запрещены обряды, "противоречащие национальным традициям". А главы районных советов будут нести персональную ответственность "за компактное и нерасточительное проведение семейных мероприятий".

Аналогичные ограничения на проведение свадеб, торжеств и похорон с 2007 года действуют в Таджикистане, отмечает региональная служба Радио Свобода – Радио Озоди.

Закон был принят сразу после того, как президент страны Эмомали Рахмон заявил, что расходы на традиционно пышное проведение свадебных торжеств и похорон становятся финансовым бременем для жителей бедной центральноазиатской страны.