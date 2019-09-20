Белоруссия готовится к упрощению визового режима с Евросоюзом

Власти Белоруссии завершили подготовку соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии – согласии государства на приём своих граждан, которым отказано во въезде в ЕС, обратно на свою территорию. О том, что такое решение принял президент Александр Лукашенко, в пятницу заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Анатолий Глаз.

Ведомство называет решение "непростым" и объясняет его стремлением главы государства облегчить "межчеловеческие и деловые контакты", а также обеспечить гражданам Белоруссии мобильность.

Власти Белоруссии ожидают от европейских партнёров сигнала "о завершении необходимых процедур с их стороны", цитирует чиновника агентство БЕЛТА. Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Белоруссии и одобрены Европейским парламентом.

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС предусматривает снижение стоимости оформления шенгенской визы с 60 до 35 евро. Решение о её выдаче, согласно документу, принимается в течение 10 дней. Проект соглашения также предусматривает для Белоруссии двухлетний переходный период в отношении реадмиссии граждан третьих стран, пишет БЕЛТА.

Сообщение о подготовке соглашения между Белоруссией и ЕС уже прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его внутренним делом Белоруссии и заявил, что оно не должно сказаться на интеграционных процессах с Россией. Глава пресс-службы президента не уточнил, было ли в Кремле заранее известно о намерениях Минска, передаёт ТАСС.