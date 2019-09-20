За неделю в Казахстане задержали 50 гражданских активистов

С начала недели в Казахстане задержали около пятидесяти активистов. Об этом заявила неправительственная организация "Коалиция гражданских инициатив", сообщает Радио Азаттык.

В пятницу, 20 сентября, правозащитники представили список людей, которые в последние дни подверглись арестам, штрафам и обвинениям в нарушении закона о мирных собраниях. Многих из них власти обвиняют в участии в несанкционированных протестах с требованием остановить строительство китайских заводов на территории Казахстана и освободить политических заключенных. "Коалиция гражданских инициатив" опасается, что число задержанных может возрасти.

Выходить на акции протеста в ближайшие выходные призвали оппозиционер Мухтар Аблязов и его движение "Демократический выбор Казахстана". Ранее суд запретил деятельность организации в республике. Сам Аблязов – один из главных критиков властей – проживает за границей. В 2017 году суд в Казахстане заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы по обвинению в растрате.