Главой аннексированного Крыма вновь стал Сергей Аксёнов

Депутаты Госсовета аннексированного Крыма единогласно переизбрали главой региона Сергея Аксёнова. Помимо Аксёнова на должность претендовали Сергей Богатыренко из КПРФ и депутат российской Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. Их кандидатуры вносил на рассмотрение Госсовета президент России Владимир Путин.

Для Аксёнова это уже второй срок на посту руководителя региона. Глава подконтрольной российским властям администрации Крыма избирается на пять лет и не может занимать должность более двух сроков подряд.

Аксёнов возглавил правительство Крыма в феврале 2014 года, ещё до его аннексии Россией. Власти Украины не признали его назначение законным, утверждая, что депутаты Госсовета Крыма голосовали за тогдашнего лидера партии "Русское единство" под давлением – здание парламента республики контролировалось российскими военными. После аннексии должность Аксёнова была переименована, и он стал главой Республики Крым.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, утверждая, что выполняет волю народа полуострова, высказанную на референдуме. Голосование было проведено вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают эти действия нарушением норм международного права и не признают аннексию.

США и Евросоюз в 2014 году ввели в отношении России санкции из-за аннексии полуострова. С тех пор ограничительные меры несколько раз продлевались. Правозащитники неоднократно заявляли о нарушении прав человека и притеснениях со стороны российских властей на полуострове. Москва называет присоединение Крыма к России "восстановлением исторической справедливости".