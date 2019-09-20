Мэр Нью-Йорка отказался от борьбы за пост президента США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от борьбы за выдвижение в президенты США от демократов на выборах 2020 года. Об этом он заявил в пятницу, назвав главной причиной своего решения недопуск на теледебаты кандидатов от демократов.

В дебатах 12 сентября участвовали 10 претендентов на номинацию от Демократической партии с наивысшими рейтингами поддержки. Де Блазио в их число не вошёл - по опросам, его поддержка не превышала 1-2 процентов.

Де Блазио объявил о своём выдвижении в президенты в мае, уже тогда это вызвало удивление многих экспертов, которые изначально считали шансы мэра Нью-Йорка минимальными. На выдвижение в президенты от демократов претендует рекордное число кандидатов - более 20 - и список фаворитов гонки, по опросам, остаётся стабильным. Это, в первую очередь, бывший вице-президент Джо Байден, а также сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Новость о выходе де Блазио из кампании вызвала саркастическую реакцию его оппонента - президента Дональда Трампа. "Самая важная политическая новость за последние годы! Работающий на полставки мэр Нью-Йорка, у которого был ноль процентов поддержки, но большой потенциал для роста, внезапно вышел из президентской гонки" - написал он в твиттере.