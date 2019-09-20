Twitter заблокировал 10 тысяч учётных записей в шести странах

Корпорация Twitter в пятницу, 20 сентября, сообщила о блокировке более 10 тысяч учётных записей в шести странах за распространение недостоверных новостей и пропаганды.

Под блокировку попали учётные записи из Объединённых Арабских Эмиратов, Испании, Эквадора и Саудовской Аравии. Но больше всего

аккаунтов – почти четыре с половиной тысячи – Twitter заблокировал в Китае. Оттуда поступали сообщения, целью которых была дискредитация протестов в Гонконге.

Масштабную кампанию против оппозиции Гонконга со стороны материкового Китая компания выявила в августе. Тогда временно была приостановлена работа 200 тысяч китайских аккаунтов. Соцсеть в Китае заблокирована, но доступ к учетным записям можно вести через VPN.

В октябре прошлого года компания удалила около четырёх с половиной тысяч российских учетных записей из-за распространения проправительственной пропаганды.

Twitter регулярно занимается анализом и удалением учётных записей пользователей. Одна из самых массовых блокировок в соцсети произошла с мая по июль 2018 года. Twitter тогда удалил почти 70 миллионов подозрительных и фейковых аккаунтов.