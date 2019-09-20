В США толпы собираются штурмовать военную базу в поисках инопланетян

В США два миллиона человек собираются штурмовать секретную военную авиабазу "Зона 51". Люди, которые верят в существовании внеземных цивилизаций, требуют показать им инопланетян.

Военная база расположена в округе Линкольн, на юге штата Невада. Предположительно на базе тестируют летательные аппараты. Многие считают, что именно на этом объекте изучают пришельцев и НЛО.

Информация о встрече опубликована в фейсбуке. Она назначена на утро 20 сентября. Более двух миллионов человек уже ответили, что хотят посетить мероприятие, еще полтора – заинтересовались.

Как отмечают СМИ, предложение взять штурмом базу появилось в фейсбуке в июне. Тогда 20-летний студент из Калифорнии Мэтти Робертс написал шуточный пост с предложением посмотреть на инопланетные технологии и самих пришельцев. Робертс признался, что опубликовал сообщение в шутку.

CNN пишет, что сообщество в фейсбуке появилось вскоре после того, как группа американских сенаторов получила секретный брифинг о столкновениях американских военных самолётов с неким неопознанным летающим объектом.

Представитель военно-воздушных сил США заявила прессе, что власти не допустят проникновения в "Зону 51" посторонних.