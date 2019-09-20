В Петербурге ученики третьего класса одной из школ получили буклеты о незаконности участия в несогласованных митингах. Брошюры выпущены по заказу комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности пишут "Открытые медиа".

Помимо правил поведения во время пожара в буклетах рассказывается "об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях". Школьникам предлагают самим подумать над тем, "как и где можно заявить заявить о своем мнении, не участвуя в митингах".

Кроме того, несовершеннолетним рассказали, как нужно вести себя в социальных сетях. Например, школьникам не рекомендуют "бездумно переходить по публикуемым ссылкам, "репостить" сообщения, размещенные другими пользователями".

По данным сайта Госзакупок, комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности в феврале 2019 года за 359 тысяч рублей заказал тираж буклетов для школьников.

В России за последние несколько лет следователи возбудили десятки уголовных дел из-за репостов или комментариев в социальных сетях.