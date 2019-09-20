Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе в Нью-Йорке

Украинский президент Владимир Зеленский встретится на следующей неделе в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами, которые участвуют в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это станет первой встречей лидеров Украины и США после инаугурации Зеленского в мае.



Визит Зеленского в США состоится с 23 по 26 сентября. Он выступит перед участниками ежегодной Генеральной ассамблеи ООН, сообщил в пятницу офис президента Украины.



Владимир Зеленский также примет участие 24 и 25 сентября в саммите ООН, названном "Цели устойчивого развития". Президент Украины встретится с украинской общиной в США, лидерами еврейских организаций и представителями американского бизнес-сообщества.



Объявление о предстоящей встрече Зеленского с Трампом появилось после выделения администрацией США 250-ти миллионов долларов Украине на военные нужды. Эти средства предназначены в основном на обучение и экипировку украинских военных, борющихся против сепаратистов на востоке Украины. За последние пять лет США выделили Украине более 3 миллиардов долларов в виде предметов военного и невоенного назначения. США также консультируют Украину по вопросам реформирования её вооружённых сил.