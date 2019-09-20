Во Франции слависты поддержали молодых людей, задержанных в Москве

Сотрудники университетов Франции, Бельгии и Швейцарии, специализирующиеся на изучении стран постсоветского пространства, написали письмо письмо солидарности и поддержки студентов, задержанных и осуждённых в Москве за недавние акции протеста. К вечеру 20 сентября письмо подписали несколько десятков человек.

В открытом обращении, в частности, говорится, что некоторые студенты, в частности студент Высшей школы экономики Егор Жуков, по-прежнему, ожидают завершения следствия и освобождения, хотя нет доказательств совершения задержанными уголовно наказуемых действий. Об этом сообщило Международное французское радио.

Инициаторами подготовки коллективного письма стали научный сотрудник Университета Гренобль Альпы Ольга Бронникова и её коллеги. Среди подписавших — преподаватели Высшей школы социальных исследований, Национального института восточных языков и культур, университетов Тулузы, Страсбурга, Женевы и Брюсселя, и некоторых других учебных заведений.

Незадолго до появления письма представителей французского и бельгийского академических сообществ в ряде российских СМИ было опубликовано обращение Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков.

Члены американской Ассоциации обращались к администрациям российских университетов с призывом объединиться и оказать обвиняемым моральную и юридическую поддержку. «Преследование инакомыслящих — не новейшее изобретение постсоветской России. Но происходящее сейчас в сфере российского образования и откровенные угрозы расправ со стороны некоторых руководителей университетов, прозвучавшие в адрес студентов, вплоть до их отчисления за участие в так называемых „несанкционированных митингах“, вызывают у нас тревогу и не могут не навести на ассоциации с происходившим в СССР», — говорилось в письме, версия которого была опубликована на портале Colta. Американские слависты подчеркивали, что уровень академической свободы и политический нейтралитет также учитываются при составлении мировых рейтингов учебных заведений, поэтому, «если российское академическое общество не желает оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде, оно должно продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам».

Всего в рамках так называемого московского дела было задержано 17 человек, с четверых из них обвинения сняли, шестеро получили реальные тюремные сроки, двое находятся под домашним арестом и один задержанный — под подпиской о невыезде. Четверо остаются в СИЗО в ожидании приговора.