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Бывший румынский президент Траян Бэсеску ранее был осведомителем

Выводы совета по изучению архивов секуритате

В Румынии суд признал доказанным, что Траян Бэсеску, бывший президент Румынии с 2004 по 2014 год, был осведомителем Департамента госбезопасности (секуритате) в годы коммунистической диктатуры. Ранее такую оценку дал совет по изучению архивов секуритате. 20 сентября апелляционный суд в Бухаресте поддержал её.

Бэсеску предоставлял информацию румынской военной разведке, но не знал, что эта служба была частью секуритате, говорится в решении суда. Траян Бэсеску имеет право обжаловать это решение, сообщает "Немецкая волна"

В настоящее время Траян Бэсеску представляет интересы Румыинии в качестве депутата Европейского парламента от Христианско-демократической Партии народного движения.

В мае 2019 года 67-летний экс-президент был избран членом Европарламента от немногочисленной христианско-демократической Партии народного движения.

Румынским законодательством предусмотрено, что не все бывшие информаторы секуритате, могут быть публично признанными доносчиками. Дать правильную оценку - обязанность судов, которые определяют, имела ли деятельность конкретных информаторов значение для секуритате.

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