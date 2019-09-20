Бывший румынский президент Траян Бэсеску ранее был осведомителем

В Румынии суд признал доказанным, что Траян Бэсеску, бывший президент Румынии с 2004 по 2014 год, был осведомителем Департамента госбезопасности (секуритате) в годы коммунистической диктатуры. Ранее такую оценку дал совет по изучению архивов секуритате. 20 сентября апелляционный суд в Бухаресте поддержал её.



Бэсеску предоставлял информацию румынской военной разведке, но не знал, что эта служба была частью секуритате, говорится в решении суда. Траян Бэсеску имеет право обжаловать это решение, сообщает "Немецкая волна"



В настоящее время Траян Бэсеску представляет интересы Румыинии в качестве депутата Европейского парламента от Христианско-демократической Партии народного движения.



В мае 2019 года 67-летний экс-президент был избран членом Европарламента от немногочисленной христианско-демократической Партии народного движения.



Румынским законодательством предусмотрено, что не все бывшие информаторы секуритате, могут быть публично признанными доносчиками. Дать правильную оценку - обязанность судов, которые определяют, имела ли деятельность конкретных информаторов значение для секуритате.