Журналисты китайских государственных изданий в Пекине сдадут экзамен на знание основ марксизма-ленинизма и трудов председателя Коммунистической партии страны Си Цзиньпина. Тестирование затронет около 10 тысяч журналистов, провалившим будет запрещено заниматься профессией. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на уведомление партийного комитета по контролю прессы и источники в медиа.

Сдача экзамена станет условием для получения новых удостоверений журналистов, работа без которых в стране невозможна. На тестирование будут даны две попытки. Журналисты и редакторы смогут готовиться к тестированию в приложении, куда в понедельник будут загружены примеры экзамена.

Экзамен должен будет проверить журналистов на лояльность к лидеру партии, отмечает газета. Из пяти разделов тестирования два будут посвящены знанию трудов Цзиньпина. Проверка будет проводиться с помощью запущенного в январе Отделом пропаганды Компартии приложением, агрегирующим выступления лидера партии. Его в стране часто сравнивают с Цитатником Мао Цзэдуна – сборником ключевых изречений Мао, впервые изданным в Китае в 1966 году.

Ожидается, что после проверки пекинских журналистов, экзамен будет приниматься по всей стране. Когда это произойдёт – пока неизвестно.