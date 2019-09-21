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Росгвардия проводит проверку после самосожжения сотрудника

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Росгвардия начала проверку по фактам гибели двух сотрудников входящей в структуру службы вневедомственной охраны в Вологодской и Ивановской областях. Один из них, по предварительным данным, совершил самосожжение во время проверки, другой — покончил с собой. О проверке сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Ранее в телеграм-канале "Омбудсмен полиции" появилась информация о гибели от ожогов начальника отдела вневедомственной охраны в городе Тотьма Вологодской области и обнаружении тела начальника штаба вневедомственной охраны в Иванове. Оба инцидента произошли в пятницу.

  • Вневедомственная охрана была передана в структуру Росгвардии из МВД в 2016 году. Сотрудники службы охраняют объекты и имущество государства и частных компаний и лиц, преимущественно, по коммерческим контрактам.

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