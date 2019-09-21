Полиция Казахстана задержала более 70 участников антиправительственных митингов

Полиция Казахстана задержала 57 участников антиправительственных акций протеста в двух крупнейших городах страны, Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода со ссылкой на МВД республики. Ещё около 20 человек, по данным корреспондента "Свободы", были задержаны в крупном городе Чимкент у границы с Киргизией.

В МВД заявили, что задержанные "поддавались на провокационные призывы" и "стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка". Находившийся на месте задержаний в Алма-Ате корреспондент "Свободы" сообщил, что митингующие не оказывали сопротивления полицейским.

На видеотрансляции Казахской службы РС из Нур-Султана запечатлены кадры грубых задержаний людей – полиция заталкивала некоторых в автозаки с применением силы.

Задержания проходили в местах, которые запрещенное в Казахстане движение "Демократический выбор Казахстана" и его создатель обозначили как места антиправительственных митингов. Накануне республиканская Генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в том, что она назвала "незаконными протестными акциями".