Шаман Габышев отозвал согласие на психиатрическое обследование

Шаман из Якутии Александр Габышев, который, по его словам, шёл в Москву "изгонять Путина", отозвал своё согласие на психиатрическое обследование в республиканской больнице Якутска. Врачи в субботу отпустили его из медучреждения, сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, Габышев в пятницу подписал согласие под давлением сотрудников ФСБ.

Прянишников предположил, что они поставили перед Габышевым условие - согласиться на стационарное медобследование в обмен на то, что его не поместят в СИЗО, а назначат подписку о невыезде.

При этом, по словам собеседника редакции, изменить меру пресечения Габышеву, которого официально обвиняют по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, можно в любой момент. Следователь ФСБ может обратиться в суд с ходатайством об отмене подписки о невыезде и избрании более жёсткой меры пресечения.

Сейчас Александр Габышев вместе с адвокатами "Правозащиты Открытки" вернулся домой. Его защитникам пришлось добиваться отмены негласного конвоя, который везде сопровождал шамана. Люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, утверждали, что охраняли Габышева "ради его собственной безопасности". Прянишников заявил, что от этих "услуг" они решили отказаться, поскольку подписка о невыезде не предполагает контроль перемещений подозреваемого.

Кроме того, 21 сентября стало известно, что в пятницу, прямо в день доставки Габышева в Якутию, врачами была оперативно проведена комплексная психологическая экспертиза. Её результаты неизвестны, адвокаты смогут получить все материалы дела только в понедельник.