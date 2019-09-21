В Петербурге задержаны трое участников Марша мира

Субботний Марш мира в Санкт-Петербурге не был согласован и проходил в форме прогулки. Его организаторами выступили активисты петербургского демократического движения “Солидарность”. Активисты с жёлтыми и голубыми воздушными шарами в знак поддержки Украины прошли по тротуарам от угла Невского проспекта и канала Грибоедова до Адмиралтейства. Там несколько активистов встали в одиночные пикеты. Они требовали прекратить военные действия на территории Украины и вывести оттуда войска, в каком бы статусе они там ни находились, вернуть Украине и Грузии аннексированные территории, отказаться от военной поддержки режима Асада в Сирии.

Участники Марша мира заявили о необходимости отказаться от любого вмешательства во внутренние дела других государств и остановить милитаризации России.

Активисты стояли с плакатами, сменяя друг друга. Трое из них – Семён Ткачук, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева были задержаны. Полицейские не объяснили им причину задержания и доставили в отдел полиции. Задержанных особо возмутил досмотр и изъятие вещей у Владимира Шипицына – без понятых.

В акции участвовали несколько десятков человек, среди них были и активисты движения “Бессрочный протест”.