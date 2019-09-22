СМИ: России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио

России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных перед их передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.



WADA считает, что информацией манипулировали последние полтора года, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами, пишет издание.



Сообщения поступают накануне заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит отчёт исполкому организации о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на 23 сентября.

Передача данных из Московской лаборатории была условием возвращения прав Российскому антидопинговому агентству – РУСАДА.

Ранее WADA лишило РУСАДА статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах.

Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.