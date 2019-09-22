В Греции арестован подозреваемый в теракте 35-летней давности

Греческая полиция задержала в субботу подозреваемого в угоне самолёта компании TWA в 1985 году. Тогда в ходе инцидента был убит пассажир — американский военнослужащий Роберт Стетем.

Полиция не раскрывает подробности об арестованном, кроме того что он гражданин Ливана. Министерство иностранных дел Ливана подтверждает факт гражданства и называет его имя – Мохаммед Салех.

Однако несколько греческих изданий идентифицировали его как Мохаммеда Али Хамади, члена радикальной группировки "Хезболла". Он был задержан во Франкфурте в 1987 году и предстал перед судом как воздушный пират и убийца военного Роберта Стетема. Хамади был осуждён на пожизненное заключение, но отпущен в 2005 году, после чего вернулся в Ливан.

Ордер на арест 65-летнего подозреваемого был выдан германской прокуратурой. Он был взят под стражу на греческом острове Миконос, его этапируют в тюрьму строгого режима в Афинах. Там он будет дожидаться завершения слушания об экстрадиции.

США настаивали на выдаче подозреваемого американскому правосудию. Однако Берлин отклонил запрос Вашингтона. "Хезболла" похитила в Бейруте двух немецких граждан и пригрозила убить их в случае выдачи Хамади.

Мохаммед Хамади с двумя другими угонщиками Хасаном из-Аль-Дином и Али Атвой значится в списке наиболее опасных террористов, составленном американским ФБР. Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении каждого из них. Однако в списке ФБР у Мохаммеда Али Хамади указана дата рождения 13 июня 1964 года, то есть ему должно быть 55, а не 65 лет.

"Хезболла" причастность к теракту в 1985 году отрицает.

Борт TWA 847 выполнял рейс Каир — Сан-Диего с посадкой в Афинах. Он был захвачен 14-го июня 1985 года вскоре после вылета из греческой столицы. Американский военнослужащий Роберт Стетем был жестоко избит и убит. Остальные 146 пассажиров и восемь членов экипажа были освобождены в ходе остановок в Бейруте и Алжире. Последнего заложника террористы освободили спустя 17 дней.