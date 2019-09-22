Сергей Шойгу: Запад ставил задачу разрушения и порабощения России

Министр обороны России Сергей Шойгу в развёрнутом интервью газете "Московский комсомолец" сделал ряд заявлений о реформе и перспективах развития российской армии, войне в Сирии, отношениях с Украиной и собственных планах.

Интервью предваряют соображения его автора Михаила Ростовского о том, что армия России при Шойгу "вернула себе уважение и со стороны друзей, и со стороны потенциальных и реальных врагов", но этого не удалось бы добиться "без поддержки и личного участия Владимира Путина".

"Экстремистов на Украине всё равно придётся останавливать"

Шойгу заявил, что "даже не хочет думать" о прямом военном столкновении между армиями России и Украины (Украина и страны Запада заявляют, что располагают доказательствами участия российских военных в боевых действиях в Донбассе, в частности, во время боёв под Иловайском в августе 2014 года - РС) и выразил надежду на то, что у украинской власти хватит сил остудить некие горячие головы. При этом, по словам Шойгу, "когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше". Министр назвал украинский народ "братским" и заявил, что надеется на "мир и добрососедство" с ним.

Реформа армии

Как утверждает Шойгу, мероприятия по укреплению армии начались после российско-грузинской войны 2008 года, а с 2013-го их взял под личный контроль Владимир Путин. Среди принятых мер министр обороны перечисляет улучшение быта военнослужащих, повышение уровня интенсивности обучения военных, в том числе увеличение в 5 раз нормы расходования боеприпасов на учениях, внедрение внезапных проверок боеготовности, переоснащение войск современной техникой. По словам Шойгу, все подразделения российской армии стали подразделелиями постоянной готовности.

Война в Сирии

Шойгу подчеркнул, что в Сирии российская армия "научилась воевать по-новому". По словам министра, через боевые действия в Сирии прошли практически 90 процентов лётного состава российской авиации, темпы поставок военных грузов в Сирию доходили до двух тысяч тонн в сутки, а в самой стране одновременно работали представители более чем 70 предприятий ВПК.

"Если бы НАТО не расширялось, Запад бы нас поработил"

Сергей Шойгу высказывает парадоксальную мысль - ответственность за укрепление российской армии, по его мнению, несёт Запад. Если бы он "не стал бы продвигать НАТО к нашим границам все ближе и ближе" и "не лез бы во внутренние дела" России, то в конце концов - вероятно, усыпив бдительность - ему удалось бы решить "задачу разрушения и порабощения нашей страны". По мнению Шойгу, именно это произошло со странами Восточной Европы и бывшими советскими республиками.

По словам Шойгу, противостояние России и Запада началось ещё в 1990-е годы. "На Западе уже давно созданы лекала и алгоритмы свержения любой неудобной для них законной власти в любой стране", - говорит министр обороны, приводя в пример Югославию, которая, по его мнению, распалась на 6 стран благодаря бомбардировкам НАТО (4 из 6 республик бывшей Югославии стали независимыми ещё в 1991-92 годах, а в 2006 распался союз Черногории и Сербии - РС). ​

Отмена призыва "в принципе возможна"

...но такое решение Шойгу не считает правильным: "Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае". Такое мнение министр обосновывает необходимостью существования мобилизационного резерва. Кроме того, служба в армии, по мнению Шойгу - школа патриотизма (сам министр срочную службу в армии не проходил - РС). При этом, как считает Шойгу, неизбежна дальнейшая "профессионализация" армии.

Новый ГлавПУР

Необходимость создания Главного военно-политического управления Шойгу тоже обосновал вмешательством Запада: "некие люди по указке из-за рубежа начинают лезть в семьи <погибших военных>, лезть на кладбища", а также распространяют "фейковые новости" о том, что Россия "готовится к захвату той или иной страны". Новый ГлавПУР, по словам Шойгу, не лезет в личные дела военных, а создаёт Юнармию и парки "Патриот". ​

Новый 1937 год и ностальгия по СССР

Расследования о самом себе и чиновниках Минобороны Шойгу назвал "слухами, сплетнями и кляузами" и сравнил их с кампанией доносов в 1937 году. "Сегодня то же самое: мы имеем массу публичных доносов от внутренних и внешних заказчиков" - говорит министр.

Говоря о своей мечте, Шойгу сказал, что хотел бы вернуться в Сибирь во времена своей молодости, когда Евгений Евтушенко читал в Братске поэму "Братская ГЭС" (это было в 1964 году, Сергею Шойгу тогда было 9 лет - РС). "У меня большая ностальгия по Советскому Союзу" - признаётся министр обороны. "Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города" - завершает интервью Сергей Шойгу.