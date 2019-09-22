В годовщину парада в Бресте МИД РФ похвалил "пакт Молотова-Риббентропа"

80 лет назад в Бресте прошли торжественные мероприятия по случаю передачи города вермахтом - вооружёнными силами нацистской Германии - под контроль советской Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Солдаты вермахта торжественным маршем прошли перед трибуной, на которой присутствовали представители советского и немецкого командования. Был спущен германский флаг и поднят советский.

Брест, принадлежавший Польше, был занят вермахтом в ходе кампании против этой страны, начавшейся 1 сентября. 17 сентября в Польшу вошли советские войска. Согласно договорённостям между Германией и СССР, город, однако, входил в так называемую советскую сферу влияния и должен был быть передан под контроль советских войск, которые подошли к нему с востока.

Сохранились фото и видео парада, а также воспоминания принимавших его немецкого генерала Гейнца Гудериана (впоследствии одного из руководителей немецкого наступления на Москву) и советского комбрига Семёна Кривошеина.

Брест впоследствии, как и другие территории Западной Белоруссии, был включён в состав Белорусской ССР. После нападения Германии на СССР в июне 1941 года за Брестскую крепость велись тяжёлые бои.

В советские времена факт совместных мероприятий советских и германских войск в Бресте не афишировался. Ряд российских историков утверждают, что говорить о совместном параде нельзя, поскольку советские войска не участвовали в прохождении войск, а лишь наблюдали за ним. Такого же мнения придерживается министр культуры Владимир Мединский, который в одном из интервью назвал доказательства проведения парада "фантасмагорической ложью, выдумкой и фотошопом того времени".

В годовщину парада в Бресте МИД России опубликовал твит, в котором говорится, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении (так называемому пакту Молотова-Риббентроппа, заключённому 23 августа 1939 года, в секретном протоколе к которому разграничивались "сферы влияния" в Польше - РС) война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".

Твит вызвал резкую реакцию многих пользователей соцсетей.