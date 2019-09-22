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В США глава комитета по разведке допустил импичмент Трампа

Адам Шифф

Импичмент президента США может стать реальностью, если расследование покажет, что Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в эфире CNN в воскресенье глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Если президент блокирует оказание военной помощи Украине и в то же время с помощью запугивания пытается добиться, чтобы иностранный лидер сделал что-то незаконное, нашел “грязь” на его оппонента во время президентской предвыборной кампании, то, как считает Адам Шифф, импичмент будет единственным ответом, соразмерным такому злу, – сказал Шифф.

/**/ /**/ /**/ Президент Украины Петр Порошенко встречается с вице-президентом США Джо Байденом, 16 января 2017 года
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"Байденгейт" для президента. Разговор Зеленского и Трампа

В США в центре внимания прессы оказался телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Администрация Трампа отказывается передать Конгрессу докладную осведомителя, который якобы утверждал, что Трамп требовал от Зеленского расследовать обвинения в адрес Байдена.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, заявил, что Конгресс должен заслушать осведомителя, и если его утверждения обоснованы, то это будет очевидным" поводом для импичмента.

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