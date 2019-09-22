"Я не Павел Устинов". Спасенный актер разочаровал своих защитников

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам тюрьмы за преступление против служащего Росгвардии, которого он очевидно не совершал. Приговор был настолько вопиюще несправедливым, что вызвал волну возмущения, сравнимую с той, что поднялась в защиту журналиста Голунова, которому подбросили наркотики. И, как за Голунова в первую очередь вступились коллеги-журналисты, так и в поддержку Устинова сразу же выступили коллеги-актёры — но вслед за ними поднялась и волна поддержки от представителей других профессиональных сообществ.

Власть была к этому явно не готова и резко сдала назад. За то, чтобы отпустить Устинова, высказался даже глава Росгвардии Золотов, правда, с тем, чтобы перекинуть его срок кому-то другому: «закон сохранения сроков», который не успел открыть Ньютон, открыл российский силовик-самородок.

Анна Наринская

19 сентября. Interfax - Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что актеру Павлу Устинову надо было дать " максимум 1 год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову ) я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения", - сказал Золотов журналистам в четверг.

Вот это - это и есть сегодняшнее отношение властей к суду, к праву, к юриспруденции.

Человек стоял с телефоном у метро, на него набросились и его избили -- год ему за это. Ну ок, условно. А часть затребованного наказания, которое, чего уж там говорить, сурововато за такое мелкое все таки преступление как стояние у метро, переведем (как в карточной игре) на другого.

Эти слова надо высечь золотом на российских судах и напечатать крупными буквами в учебниках по праву. Листовки с этими словами надо перед судами раздавать. Чтоб люди понимали - это не только политических касается. Это про всех. На вас протекут верхние соседи - члены Единой России - вам всего только год условно, а остальное, что прокурор в раже потребует, еще на кого-нибудь переведут, чего срокам то зря пропадать.

Андрей Мальгин

Эти скоты совершенно не учитывают, что существует интернет, который опровергает их ложь. Они все еще живут в эпоху газеты "Правда" и телевизионной программы "Время".

Вот сейчас глава Росгвардии Золотов высказался, что, мол, лучше бы Устинову дать не реальный срок, а условный. А освободившиеся три с половиной года накинуть дополнительно Синице, который якобы призывал убивать детей и жен росгвардейцев.

Во-первых, почему нужно давать условный срок полностью невиновному человеку? А во-вторых, Синица в своем злополучном твите НЕ ПРИЗЫВАЛ убивать ни детей, ни мусорских жен. Там вообще нет ничего в форме призыва к чему-либо.

Дядя, сейчас 2019 год, и у всех, кроме тебя, есть интернет, и там есть видео с задержанием Устинова, и копия твита Синицы.

Можно было бы не обращать внимания на бредни нафталинного дедушки, если бы он реально не был опасен для общества. А Золотов чрезвычайно опасен.

Синице срок не накинули, но Павла Устинова отпустили, даже не успев формально оправдать, оставив и оппозицию, и кремлевских глашатаев в некоторой растерянности.

Николай Руденский

На процессе Павла Устинова прокуратура требовала срок 6 лет. А теперь говорит, что данные судом 3,5 года - это слишком много и сажать его вообще не надо. Как сказано в русской былине, "смолоду было бито-граблено, под старость надобно душа спасать".

Кирилл Шулика

История с Павлом Устиновым, конечно, потрясающая просто.

Завтра его выпустят из СИЗО в Мосгорсуде, уже Кучерена обещал. Его появление в деле, собственно, видимо, и есть условие освобождения. Хотя нанявшего его Константина Райкина развели, потому что Устинова и так выпустили бы.

Более того, прокуратура сегодня потребовала Устинову срока, который бы был не связан с лишением свободы. Не оправдания, замечу. Он все-таки нападал на росгвардейцев, но приговор суровый.

При этом у Устинова тяжкая статья. Самариддин Раджабов, Никита Чирцов, Эдуард Малышевский со статьями средней тяжести сидят в СИЗО, а Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Данил Беглец тоже по статьям средней тяжести осуждены к реальным срокам и прокуратура ничего не обжалует.

Александр Рыклин

Генпрокуратура просит суд изменить меру пресечения Устинову уже после вынесения приговора!!! Это абсолютно неслыханная история!!! То есть, им даже не позволяют, что называется, "сохранить лицо"... Силовики поджали хвосты и жалобно скулят, моля о пощаде... Может, они выдвинут теперь обвинение против судьи Криворучко за неправосудный приговор и арестуют его?!

Знаете, если бы я верил в сказки про доброго царя, я бы предположил, что одна из дочерей показала Путину ролик, в котором винтят Устинова, и президент всех по списку повесил за яйца....

А по какой еще причине они даже не ждут апелляции, и уже завтра выпускают его на свободу?! Есть только одна причина... Значит, Путин рявкнул: "Чтобы завтра он был на свободе!!! Поняли, уроды!? Пошли вон"!!!

Лев Симкин

Это смутно мне напоминает...

В преддверии завтрашнего судебного заседания по делу Павла Устинова вспомнил, как шесть лет назад прокуратура тоже внезапно попросила изменить осужденному меру пресечения, и тоже сразу после приговора, а суд на другой день выпустил того из-под ареста. Если кто забыл, Навальный была его фамилия, он еще после в выборах мэра участвовал.

А ничего особенного, объясняли тогда, чему вы удивляетесь, нормальная процедура. Правда, ни до, ни после я ни о чем таком не слыхивал. Почему-то не получалось ни у кого больше повернуть закон туда, куда в тот раз вышло.

...Было один раз, и вот опять.

Сергей Марков

Павел Устинов освобождён. Вдохновленная очередной победой, оппозиция ищет новые темы для атак на власти. Шаман? Нет, это для фриков. А наиболее вероятно это будет широкая кампания с требованием освободить всех политических заключённых. А решать, кто политический заключённый, радикальная оппозиция будет сама. В ближайшее время нас ждут петиции, пикеты, забастовки, демонстрации, и главное флешмобы на тему политзаключённых. Власть в глухой обороне. Пока или навсегда?

Сначала соцсети захлестнуло радостное опьянение от лёгкой победы — но оно очень быстро превратилась в похмелье.

Виктор Шендерович

В эти дни происходит действительно нечто невиданное доселе - массовая гражданская солидарность. Принимающая покамест форму "цеховых" писем, в диапазоне от священников до аниматоров, но солидарность-то именно гражданская , а не "отбить своего парня".

Власть явно дает задний ход в чудовищном "московском деле". Конечно, потом выяснится, что узников освободили Симоньян и Канделаки с Соловьевым, но уж хрен с ними, куда ж без бактерий. А мы должны видеть, как работает массовый гражданский протест, и наращивать его.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Очередная победа демократии! Устинов освобождён! Это прелесть что такое! Сажаем абсолютно незаконно несколько абсолютно невиновных, объявляем одного невиновнее остальных. Наваливаемся всем миром вместе с первым каналом и генпрокуратурой (где вы увидите такую трогательную солидарность народа и власти ?!) одного отпускаем. Весь мир водит хороводы: торжество закона, победа гражданского общества! Интересно сколько ещё можно катать этот спектакль с таким аншлагом и успехом?

Появились и конспирологические теории.

Илья Вайцман

• Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит сотрудника своего аппарата в апелляционную инстанцию на рассмотрение дела в отношении актера Павла Устинова.

• Председатель общественного совета при МВД России, доверенное лицо Владимира Путина адвокат Анатолий Кучерена решил защищать Устинова.

• Руководство Русской православной церкви поручило правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить материалы уголовного дела, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля.

Даже не пытайтесь мне рассказывать, что это все не спектакль "восстановления справедливости" с заранее расписанным сценарием, в финале которого изображающие гражданское общество будут лить слезы благодарности на плечике строгого, но справедливого повелителя. За Устинова можно порадоваться, он ни за что отделается "всего лишь" тремя месяцами СИЗО, а вот остальные жертвы будут сидеть. И они не последние...

Андрей Мовчан

Ситуация с Устиновым (ИМХО) схожа с Голуновской только одним: это домашняя заготовка власти. Но здесь нет войны башен, интересов нарокрынка или других элементов конкуренции под дворцовым ковром. Дело Устинова является частью «сообщения», которое власть передает обществу. Сообщение это следующее: «Мы запрещаем вам митинговать и протестовать. Если вы все равно это делаете, мы будем ломать вам жизнь административным преследованием, а если будете сопротивляться или упорствовать – то уголовным. Но (!) не подумайте, что у нас нет правил игры: мы честные бандиты – если вы не протестуете, то мы вас защитим и более того – наше общество вас защитит, такое оно у нас хорошее».

Страх случайной репрессии работает только в случае поистине железного режима. Рыхлая авторитарная система должна показывать свою «объективность», иначе у ее клевретов да и у пассивной части общества будет нарастать страх, приводящий к протесту, который слабая система подавить не может. Наш режим рыхлый, ячеистый, с бесконечной борьбой кланов, башен и бульдогов, со слабой системой силовой поддержки, которая годится против студентов (и чтобы падать замертво от стаканчика в ожидании премии и квартиры от бюджета), но даже уже не против дальнобойщиков, что говорить о более серьезных силах. Нашему режиму обязательно нужно делать вид, что правила очерчены и послушание вознаграждается. Потому – сигнал вечно лояльным артистам (во всех смыслах этого названия): «Заступитесь, можно, ошибку исправим».

Другое дело, что наша система власти неоднородна, состоит из множества узлов и сочленений, и у каждого узла есть свои интересы и свое представление о том, как себя лучше вести. Какой-то узелок пониже решает, что надо «мочить». Еще более мелкий узелок решает, что надо мочить кого попало, так ему проще. Потом судейский узелок решает, что нужно сажать на подольше. Вдруг узелок повыше распоряжается: «покажем объективность, раз так удачно сложилось – ну ка, давайте выпустим». И тут же другой судейский узелок прочитывает это как смену парадигмы, и вот уже Губайдуллин (ранее не привлекался, касания служителя закона не было) отправляется домой. Ну а Константин Котов, и Данила Беглец, и Кирилл Жуков и все, кто уже осужден ранее по "московскому делу" продолжат сидеть – по ним указания не было.

Диалог власти и общества будет и далее идти в том же ключе – пока общество будет согласно на такой диалог. Пока оно – согласно: в хоре «разрешенных» и «свободных» голосов в защиту Устинова лучше всего слышен мотив: «он же в митинге не участвовал, отпустите». Это именно то, чего добивается власть: чтобы дискуссия перешла из плоскости «можно ли митинговать?» в плоскость «можно ли сажать того, кто не митинговал?». На последний вопрос власть радостно объединится с народом в ответе «нет» и предложит считать решенным не только этот, но и логически обратный к нему вопрос: «можно ли сажать того, кто митинговал?» - «да». Тех же, кто не объединяется с властью и требует ответа «да» на первый, неправильный вопрос, власть просто проигнорирует – до тех пор, пока у нее хватает терпения. Помяните мое слово – Устинова выпустят, и хор утихнет. Останутся единицы, которые продолжат требовать справедливости для всех, да и то недолго – новые дела отвлекут. Каждый народ заслуживает своих правителей.

Про Голунова вспоминал не только Мовчан.

Анастасия Миронова

Надеюсь, актер Павел Устинов, когда его наконец выпустят, поведет себя со спасшей его общественностью лучше, чем журналист Иван Голунов. Вы же помните? Когда общественность спасла от неправосудного обвинения журналиста Голунова, тот, увы, в ответ ничем ей не помог. И даже навредил. Потому что, выйдя на свободу, сразу обратился с советом не участвовать в митинге, а "посвятить время родным и друзьям". Митинг, к слову сказать, обещал быть свирепым и многочисленным. Именно этого митинга, а не каких-то там кулуарных переговоров убоялась власть. Именно угроза этого митинга спасла Ивана Голунова.

И где этот Иван Голунов, кстати? Мог стать, конечно, не героем сопротивления или новым политиком, но, по крайней мере, некоторым паровозом, который помог бы вытащить из колоний и из-под судов многих других, кому подбросили наркотики. Ведь тот самый митинг, на срыв которого стал сразу после освобождения работать Иван Голунов вместе с либеральным журналистским истеблишментов, уже планировался не в пользу Голунова, а в защиту всех жертв ст. 228 УК РФ. Но Голунов вышел, главред "Медузы" Иван Колпаков сказал шедевральное "всем спасибо" и все, мол, свободны. И все. Они отбили своего парня, на остальных им плевать. Забыв, что не они отбили. Не Колпаков, не Тимченко. Отбили люди, не ленившиеся в разных городах выходить на защиту Голунова.

И теперь выходят. Только в защиту Павла Устинова. И вот уже так же самая прокуратура, которая пару дней назад требовала для Устинова 6 лет колонии, теперь требует его освободить. Почему? Потому что в ответ на вопиющую несправедливость вышла общественность.

Конечно, и Павел Устинов не обязан становиться героем и лидером. Но он явно не должен повторить судьбу Ивана Голунова. Голунов поступил некрасиво. Он подвел тех, кого мог спасти.

Устинову следует быть мудрее. Чтобы после освобождения не впасть в забвение и не вызвать разочарования.

Никто никому ничего не должен. Это де-юре. А де-факто человеку, спасенный усилиями сотен тысяч, если не миллионов, следует хотя бы не вредить потом этой общественности. Голунов навредил и был тут же забыт. Даже его законченное расследование о похоронной мафии, которое, пока он сидел, было на весь мир анонсировано, прошло незамеченным. Потому что так, как повел себя Иван Голунов, вести некрасиво.

Надеюсь, Павел Устинов выйдет и будет умнее

Но Устинов не оправдал ожидания Анастасии Мироновой и не оказался «умнее» ни после освобождения ни, как вскоре выяснилось, до ареста

Александр Рыклин

Вот, мой Устинов на свободе....

В интервью радио "Свобода" Павел Устинов заявил, что его "политика совершенно не интересует"...

Это несколько странно, учитывая, что сам он политику как раз очень интересовал в последнее время....

Евгений Левкович

Кажется, впервые кровавый режим загнал на три с половиной года за митинг не просто какого-то «оказавшегося не в то время, не в том месте», а прям своего в доску парня. Иллюстрация на обложку.

Павел Устинов, 23 года, отдал долг родине, весь положительный, спортивный и бессмысленный, тёлки, тачки, гантели, оружие, цитирует Сталина, подписан на паблик «Путин троллит» – тончайший юмор, если вы не в курсе, американцы – <содомиты>, оппозиция – петухи, «дебилы, бля», «мир в надёжных руках», и тому подобное.

«Светлый, добрый, отзывчивый человечек», как написал кто-то из его знакомых.

И на тебе – «встретился с другом».

Интересно проследить за его эволюцией. Что с ним будет, когда он выйдет (в том, что выйдет – не сомневаюсь). Мама его уже спрашивает: «Где Солженицыны и Сахаровы?». Хотя до этого вся её «политическая» деятельность во «Вконтакте» сводилась к гордости за победу над фашизмом и поздравлениям сына с днём защитника отечества.

Как говорится, не надо им мешать...

И чтобы не вставать два раза: «Свободу Павлу Устинову» и «Я Павел Устинов» – это не одно и то же. Свободу, да. Но я – не Павел Устинов. Не был им, не являюсь и, надеюсь, не стану никогда.

Я и не Евгений Коваленко, который когда увидел, как менты избивают людей, метнул в их сторону урну. Но вот за это как раз стыдно, что я – не он.

«Патриоты», конечно, злорадствовали.

Дарья Митина

Вырванный из цепких лап российской Фемиды Павел Устинов оказался сталинистом, крымнашистом и ватником, тоскующим по 1937-му году и массовым расстрелам творческой интеллигенции. Обознавшаяся творческая интеллигенция, вырвавшая его из застенков, теперь воет, кусает себе локти и пятки и требует закатать его обратно лет на двадцать, ан поздно. Животворящую силу общественного мнения, сокрушающую стены, вспять не повернуть!!!

Холмогоров Егор

Ору.

(Сталинистом, кстати, быть плохо, а сторонником 37 года - еще хуже, это не оправдывается даже крымнашизмом)

Светлана Шмелева

Кто воет-то?) Либералы тем и отличаются от сталинистов и крымнашистов, что они за свободу для каждого.

В конце концов именно эта тема — не важно, какой он человек, главное, что он невиновен — всё-таки и стала главной.

Борис Вишневский

Скорее всего, Павла Устинова освободят.

Может случиться так, что он после этого заявит, что протесты не поддерживает, на митинг в защиту политзаключенных не придет и других не призывает. И даже поблагодарит власть за свое освобождение.

Но если даже так и произойдет (а поступить так – его безусловное право) – мы не должны прекращать борьбу за свободу политзаключенных.

ВСЕ политически мотивированные и сфальсифицированные дела должны быть прекращены, неправосудные приговоры и незаконные постановления – отменены.

Начиная от дел «узников московского протеста» - Константина Котова, Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Егора Жукова, Евгения Коваленко, Валерия Костенка и других, и заканчивая делами Юрия Дмитриева, «Сети» и «Нового величия».

ВСЕ, кто фабриковал дела, незаконно арестовывал и неправедно судил, должны быть наказаны. С последующим запретом работать в правоохранительной и судебной системе.

И самое главное – должна уйти власть, которая умеет вести разговор с обществом только на языке репрессий, арестов, дубинок и уголовных дел.

Потому что если она сохранится – все это неизбежно продолжится.

Исторически она обречена.

Но скорость хода истории зависит от нашей активности.

Ольга Романова

Повангую сейчас немного. Вам не понравится.

Но сначала две истории навскидку, из прошлого.

- Жила-была одна девушка на Урале, однажды она репостнула не то видео, и Курганский суд приговорил её к шести месяцам лишения свободы (прокурор требовал 5 лет). "Русь Сидящая" вписалась и всё такое, поднялась волна, девушка была оправдана. Когда мы вписывались в это дело, мы знали, кто она и какая она, Евгения Чудновец, видели её фотки с пониженной социальной ответственностью. Она потом на свободе раскрылась вполне. Делает ли её это виновной? Нет.

- Жил-был учитель Илья Фарбер, в Тверской области его приговорили к 8 годам строгого режима по обвинению в превышении служебных полномочий и в даче взятки. В этом деле было очень много антисемитизма, прокурор даже на суде что-то такое произнес. В дело вписался Борис Немцов, много кто еще. В итоге срок был снижен до 3 лет, Илью выпустили по УДО, он, в общем, ушёл "за отсиженным". Мы к тому времени тоже много понимали про Илью, и когда он по выходу прошёлся по звёздам, в общем, не удивились. Делает ли это его виновным? Нет.

...Вот сейчас наблюдаю поднимающуюся волну по Павлу Устинову. И в Росгвардии служил, и посты писал, какие они хорошие котики, и вообще всё это может быть тонко задуманной провокацией.

Вообще-то ему три с половиной года дали реального срока. И всем понятно, что ни за что.

Ни вредный характер и привычки, ни национальность и гордый профиль, ни отказ взять котика, ни одолженная у вас и не отданная тысяча рублей не делают человека виновным в уголовном преступлении.

Если наш распрекрасный суд называет человека преступником - ну, вы сами всё видели, это еще ничего не значит. Это очень полезное общественное знание. Оно дорогого стоит.

Просто не ждите ангела с крыльями, не ждите носителя ваших идей и чаяний, когда он выйдет. Он имеет право на свои идеи и чаяния. И даже на их отсутствие.

И не ждите благодарности.

Всё правильно сделали.

И надо дальше. Никто из осужденных, подсудимых и обвиняемых по "московскому делу" не должен сидеть в тюрьме. Даже если вы с ними не согласны.

Эль Мюрид

История Павла Устинова становится всё более показательной, причем многогранно. В ней буквально концентрируются особенности сегодняшнего времени.

Сам по себе Устинов - практически идеальный гражданин. По крайней мере с точки зрения правящей братвы. Почти аполитичен, служил в силовой структуре, его страница в соцсетях пестрит милитари-фото крайне патриотического содержания. И всё это никак не мешает ему попасть под замес карательной команды.

Сама команда зачистки тоже выглядит примечательно - обычные провинциальные парни, у которых нет ни малейших перспектив дома, кроме как спиться, вербуются в "силовики". У них есть потребность в лютой ненависти за свое скотское, в общем-то, положение, а тут их выпускают на охоту в Москву, где живут те, кто отбирает у них нормальную жизнь - проклятые москвичи. Команда карателей попадает в практически в компьютерный шутер с чит-кодами, дающими им бесконечные жизни и неуязвимость. Поэтому им вообще неважно, кого хватать и кого бить. Женщину - да хоть в печень. Стоит хмырь с хипстерской бородкой и разговаривает по дорогому телефону? - Ах ты, с..ка, на тебе!

Поведение патриотической общественности абсолютно предсказуемо - он посмел оказать сопротивление! Вердикт - преступник и несомненно виновен. Мало дали! Уже есть видео, где посекундно голос за кадром разбирает действия Устинова и полицаев и приходит к выводу - перед нами захват матерого преступника, умеющего и в силовые приемы, и в удушающие захваты, и умело подсекающего ноги гвардейцам Путина, и если бы не их героические действия - ушел бы дворами. Однозначно, диверсант на задании. Срок в 3,5 года - вне всякого сомнения, мало. Пожизненное! И даже когда становится известно, что Устинов - практически "свой", на путинскую торсиду это не оказыват никакого воздействия - он враг просто потому, что "органы не ошибаются". Наказания без вины не бывает, и точка.

Парадокс, но наиболее человечными в этой ситуации выглядят пресловутые "либералы". Они просто вступаются за незнакомого им человека, с которым поступили предельно несправедливо. И не из ненависти к власти, а просто потому, что в фашистском государстве на месте Устинова может быть вообще любой.

5 секунд захвата Устинова и 10 минут конвейерного судилища над ним - это буквально капля воды в океане. У Стругацких в "Обитаемом острове" был персонаж - Колдун. Который обладал интеллектом, способным по одной-единственной капле воды сделать вывод о существовании океана, даже если никогда его не видел и не слышал о нем. По случаю с Устиновым вполне можно делать вывод о состоянии как государства, так и общества - они оба больны. Тяжело больны, на грани между жизнью и смертью. И пока никто из них не намерен себе в этом признаваться, делая вид, что все в полном порядке.

Вот для примера поведение патриотической общественности, о котором пишет Эль Мюрид - тоже вполне внутренне логичное.

Закончить же можно этим замечанием Александра ​Архангельского:

Из того, что Устинов как-то не так думает, не следует, что его не нужно было защищать. В этом, кажется, уже все согласились. Но из того, что его защищали, не следует, что нельзя иронически комментировать его высказывания. Правда, не очень понимаю, зачем и почему это интересно. Но право уважаю!