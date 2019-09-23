В Омске прошёл обыск у координатора штаба Навального

В Омске полицейские пришли с обыском ккоординатору штаба Алексея Навального Ольге Картавцевой. Об этом оппозиционный политик сообщил в твиттере.

Ранее Картавцева успела позвонить и сообщить, что к ней в квартиру звонит полиция, после этого связь оборвалась. Активистка на днях вернулась из Санкт-Петербурга, где помогала с наблюдением на выборах.

В омском штабе уточнили, что после обыска у Картавцевой изъяли телефон и отвезли в Следственный комитет, где допросили в качестве свидетеля.

12 сентября правоохранительные органы устроили обыски во всех штабах Алексея Навального в 43 регионах страны. В общей сложности Басманный суд Москвы выдал 94 постановления об обыске в рамках дела Фонда борьбы с коррупцией об "отмывании денег". При этом, как написал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, многие обыски проводились без санкции суда как не терпящие отлагательств. Банковские счета некоторых сотрудников региональных штабов Навального заблокировали.