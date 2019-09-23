Сериалы "Чернобыль" и "Игра престолов" удостоены премии "Эмми"

Сериал "Чернобыль" признан лучшим мини-сериалом года на 71-й церемонии вручения премии "Эмми", состоявшейся накануне в Лос-Анджелесе. Совместный проект американского канала HBO и британского Sky снят на основе реальных событий - ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года.

Кроме того, премии получили сценарист Крэйг Мазин и режиссер сериала Йохан Ренк. Принимая статуэтку Мазин выразил надежду, что сериал "Чернобыль" сумел "напомнить людям о важности правды и опасности лжи".

Приз за лучший драматический сериал достался "Игре престолов". В общей сложности сериал получил 12 премий (при рекордных 32 номинациях). Питер Динклэйдж был удостоен статуэтки в номинации "Лучший драматический актер второго плана" за роль Тириона Ланнистера.

"Эмми" за лучший комедийный сериал получил Fleabag (в российском прокате "Дрянь").

Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал "Поза"), а актрисой — Джуди Комер (сериал "Убить Еву").

Американская телевизионная премия "Эмми" считается аналогом "Оскара" в области телевидения. Награда вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.