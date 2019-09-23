ВАДА дало России три недели на объяснение допинговых нарушений

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дало России три недели на то, чтобы объяснить возможные фальсификации с данными о допинге в московской лаборатории. Об этом сообщает датское издание Sports Press со ссылкой на главу Института национальных антидопинговых агентств Майкла Аска.

О том, что Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных о допинг-пробах перед их передачей в ВАДА, несколько дней назад сообщил немецкий телеканал ARD.

ВАДА считает, что информацией манипулировали последние полтора года, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Позже британское издание The Telegraph написало, что в случае подтверждения этой информации деятельность Российского антидопингового агентствабудет приостановлена, а россияне не смогут выступить на Олимпиаде 2020-ого года в Токио.

Олимпийский комитет России отказался комментировать информацию о возможном отстранении российской сборной от участия в предстоящих Олимпийских играх. В РУСАДА полагают, что западные журналисты намеренно создают шумиху вокруг российских спортсменов.

На 23 сентября в Токио запланировано заседание, на котором комитет по соответствию ВАДА представит отчёт исполкому организации о деятельности Московской антидопинговой лаборатории.

В 2015-ом году - российское агентство уже лишали статуса. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах.

Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.