Старейшая туристическая компания Thomas Cook разорилась

Созданная 178 лет назад британская туристическая компания Thomas Cook прекратила работу. В компании введено внешнее управление, сообщает Guardian.

В данный момент 600 тысяч человек, купивших туры у Thomas Cook, находятся за границей, среди них около 150 тысяч британцев. Их возвращением на родину будет заниматься Управление гражданской авиации Великобритании. В Лондоне уже заявили, что речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны.

Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что ему остается только извиниться.



Thomas Cook владеет гостиницами, самолетами и круизными лайнерами по всему миру. В последний год у компании возникли финансовые проблемы. Попытка договориться о сделке стоимостью в 900 миллионов фунтов стерлингов с китайской компанией Fosun сорвалась в последний момент. 20 сентября Thomas Cook предупредила о бедственном финансовом положении. Тогда британский туроператор пытался найти среди инвесторов 250 миллионов долларов, чтобы избежать банкротства.

Ранее об отказе спасать старейшую британскую туристическую фирму заявило правительство Великобритании.



Возможными причинами финансового краха Thomas Cook Би-би-си называет возросшую конкуренцию на туристическом рынке в связи с появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний-лоукостеров.





