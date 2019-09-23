В Петербурге из-за фото политиков на могилах задержан активист

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста движения "Агит Россия" Павла Иванкина по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Поводом послужила акция, участники которой прикрепили на могилы фотографии российских политиков, сообщает издание "Фонтанка".

Иванкин был задержан в понедельник, до этого у него и ещё двух участников "Агит России" прошли обыски. Все трое находились в статусе свидетелей по уголовному делу, которое возбудили 21 сентября. Вину они отрицают и утверждают, что не приближались к кладбищу.

Фотографии президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, губернатора Петербурга Александра Беглова и ещё нескольких политиков появились на Смоленском лютеранском кладбище 19 сентября. Следователи утверждают, что Иванкин в тот день посещал кладбище и опознан по записям с камер видеонаблюдения, пишет "Фонтанка".

Информация об акции была размещена в телеграм-канале "Агит-Россия" в день её проведения, но движение отрицает свою причастность к ней.