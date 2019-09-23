Главу полиции Анапы уволили из‑за дела о принуждении спортсменки к сексу

Главу отдела МВД по Анапе и его заместителя по охране общественного порядка уволили из-за уголовного дела против полицейских о принуждении 17-летней спортсменки к сексу, сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 11 полицейских "принят ряд кадровых решений": четверых сотрудников патрульно-постовой службы уволили "по отрицательным мотивам", их начальников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности; еще одного заместителя главы полиции города предупредили о неполном служебном соответствии; двоим полицейским в руководстве регионального управления МВД вынесли строгий выговор.

В конце августа суд в Анапе арестовал двоих полицейских по делу о принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (часть 2 статьи 133 Уголовного кодекса). По версии следствия, в ночь на 26 августа сотрудники ППС застали на пляже села Витязево 17-летнюю девушку с совершеннолетним молодым человеком. Угрожая ей административной ответственностью, полицейские "понудили последнюю к половому сношению".

По данным информационных агентств, пострадавшая приехала из Липецка на спортивные сборы с юношеской сборной России по волейболу. Как писала "Комсомольская правда", полицейских было трое, но один из них "просто стоял рядом".

В конце августа Анапский городской суд арестовал двух подозреваемых, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката сотрудников МВД Юрия Гапаева. "Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими", – комментировал произошедшее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, преступления совершают "граждане", и именно действия "граждан против других граждан" являются "возмутительными, недопустимыми".