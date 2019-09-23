В мэрию Москвы подана заявка на шествие "Бессмертный ГУЛАГ"

В мэрию Москвы подана заявка на акцию в память о жертвах коммунистического террора и в поддержку политзаключённых "Бессмертный ГУЛАГ".

Один из заявителей акции, участник движения "Декоммунизация" Дмитрий Энтео, сообщил, что организаторы хотят провести шествие 6 октября "по символическому маршруту": от Соловецкого камня на Лубянской площади – до "Стены скорби" на проспекте Академика Сахарова.

Во время акции её участники планируют нести в руках портреты жертв политических репрессий. Также они выдвинут требования к власти, среди которых реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной России.

Среди заявителей "Бессмертного ГУЛАГа" – заместитель председателя партии ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.

На сегодняшний день единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора является акция "Возвращение имён", которую организует правозащитный центр "Мемориал". Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.