Трамп посетил саммит ООН по климату, но не стал слушать Тунберг

В Нью-Йорке открылся саммит Организации Объединённых Наций, посвящённый борьбе с изменениями климата. В нём принимают участие множество руководителей государств и правительств, прибывших в США на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Неожиданно для многих саммит посетил и президент США Дональд Трамп, который не раз скептически высказывался о выводах большинства учёных относительно влияния деятельности человека на климат и приостановил членство Соединённых Штатов в Парижском соглашении по климату. После двух выступлений Трамп покинул саммит и отправился на организованную администрацией США конференцию, посвящённую религиозным свободам.

Большое внимание привлекло выступление на конференции по климату 16-летней шведской активистки Греты Тунберг. Организованное по её инициативе движение "климатических забастовок" вовлекло миллионы людей в десятках стран мира. Тунберг обвинила собравшихся в том, что они недостаточно осознают угрозу глобального потепления и не принимают достаточных мер, чтобы снизить эмиссии углекислого газа.

В кулуарах саммита Тунберг встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо к 2050 году добиться нулевого баланса выбросов углекислого газа в мире. Пока такое обязательство взяли на себя 66 стран.

В понедельник стало известно о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Ранее агентство Bloomberg анонсировало такой шаг российских властей, отмечая, что за ним стоит "холодный политический расчёт", в частности, стремление заработать политические очки в глазах мировых лидеров, таких как Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.